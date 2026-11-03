Fallece Lily Josefina Rodríguez González de Eloy, rectora de Utesa Santiago

Lily Josefina Rodríguez González de Eloy durante una graduación de la universidad Utesa Santiago. ( FOTOGRAFÍA PUBLICADA POR UTESA EN SU PÁGINA WEB )

La Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) comunicó la noche de este lunes el "sentido" fallecimiento de la rectora de su sede, la doctora Lily Josefina Rodríguez González de Eloy.

Se desconocen las causas de su fallecimiento, así como los detalles de las honras fúnebres.

La academia informó sobre el hecho a través de su cuenta en Instagram. Añadió que, ante la muerte de su académica, las labores docentes y administrativas quedaban suspendidas en la sede (ubicada en Santiago) y en los centros regionales.

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La suspensión será este martes.

Lily Josefina Rodríguez González de Eloy fue elegida rectora de la sede de Utesa en junio de 2016. Tenía más de 10 años en el cargo de manera ininterrumpida.

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En Utesa se desempeñó como asistente administrativa de la rectoría, docente, directora de desarrollo profesoral, vicerrectora de Investigación y Postgrado. Laboró también en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.