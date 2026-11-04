Reconstrucción de polideportivo de RD$71.8 millones en Barahona lleva casi dos meses sin avances

En el lugar donde estaba la cancha Marino Generoso Matos en Barahona se construirá un polideportivo. ( DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA )

A casi dos meses del primer picazo para la reconstrucción de la cancha Marino Generoso Matos, una obra presupuestada en 71.8 millones de pesos, los trabajos presentan pocos avances visibles, mientras decenas de atletas se encuentran sin un espacio adecuado para practicar baloncesto y voleibol en las proximidades del malecón de Barahona

El proyecto, iniciado el 12 de septiembre de 2026 por el Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), contempla la transformación de la histórica instalación en un polideportivo techado, con un plazo de ejecución de 18 meses.

Sin embargo, durante un recorrido por el lugar se pudo observar que los trabajos realizados hasta el momento se limitan principalmente a la demolición de las graderías que separaban las canchas de baloncesto y voleibol.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-04-at-184936-1-448719b1.jpeg Polideportivo de Barahona. (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA)

En el área no se observaron equipos pesados, maquinarias, varillas, arena, grava ni otros materiales utilizados habitualmente en este tipo de construcción. Tampoco había personal trabajando al momento de la visita.

La situación ha generado preocupación entre dirigentes deportivos y atletas que utilizaban diariamente la instalación, debido a las dificultades que enfrentan para continuar sus entrenamientos.

Más de 78 atletas afectados

El dirigente deportivo Michael Borbón, responsable de la Academia de Baloncesto Michael Borbón, explicó que más de 78 atletas vinculados a diferentes organizaciones deportivas se han visto afectados por la interrupción de las actividades en la cancha.

Entre las entidades que utilizaban las instalaciones mencionó la academia que lleva su nombre, el Club Arawak y el Club La Unión, además de jóvenes que practican voleibol.

Borbón manifestó que la situación se ha tornado difícil para los deportistas, especialmente para los residentes en sectores cercanos a la playa, quienes ahora deben trasladarse a otros barrios para encontrar espacios donde entrenar.

Explicó que muchos de los jóvenes enfrentan dificultades para desplazarse hacia instalaciones deportivas alejadas de sus comunidades, lo que ha afectado la continuidad de sus prácticas.

El dirigente sostuvo que inicialmente existía entusiasmo por la reconstrucción de la cancha, debido a las mejores condiciones que ofrecería el nuevo polideportivo. No obstante, expresó preocupación por el tiempo transcurrido sin que se observen avances importantes.

Aclaró que los reclamos de los deportistas no tienen motivaciones políticas, sino que buscan llamar la atención de las autoridades para que agilicen los trabajos.

Señaló que, aunque en ocasiones prefieren guardar silencio para evitar controversias, consideran necesario expresar las dificultades que enfrentan los jóvenes que han quedado sin un lugar cercano para practicar deportes.

Indesur niega paralización

Consultado sobre la situación, el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), Noel Octavio Suberví, conocido como Tavito, negó que la reconstrucción del polideportivo se encuentre paralizada.

El funcionario explicó que actualmente se realizan estudios de suelo para garantizar que la estructura que será levantada reúna las condiciones de calidad y seguridad necesarias.

Indicó que el proyecto contempla la construcción de un techado, por lo que resulta indispensable conocer las características del terreno antes de avanzar con los trabajos estructurales.

Suberví precisó que inicialmente se había previsto ejecutar la obra bajo un diseño determinado, pero posteriormente se introdujeron modificaciones que hicieron necesario realizar nuevas evaluaciones técnicas.

Durante el acto del primer picazo, celebrado el 12 de septiembre, el director de Indesur había asegurado que los recursos económicos necesarios para ejecutar la obra estaban asignados por el Gobierno central.

Una cancha con más de 50 años de historia

La cancha Marino Generoso Matos constituye uno de los escenarios deportivos tradicionales de Barahona, con más de cinco décadas de existencia.

La instalación fue donada por el Club Rotario de Barahona y durante años ha servido como punto de encuentro para generaciones de atletas, entrenadores y dirigentes deportivos.

Su ubicación, próxima al malecón de la ciudad, la convirtió en un espacio utilizado por jóvenes de distintos sectores para la práctica de baloncesto, voleibol y otras actividades recreativas.

La reconstrucción contempla una inversión de 71,816,898.84 pesos y está a cargo de la empresa Terrex, SRL, según el cartel informativo colocado en el lugar.

El proyecto incluye el techado de la instalación, nuevas áreas deportivas y otras adecuaciones destinadas a mejorar las condiciones para los atletas y espectadores.

Mientras Indesur sostiene que los trabajos continúan en una fase de evaluación técnica, los dirigentes deportivos esperan que las labores de construcción se aceleren para reducir el tiempo que los jóvenes permanecerán sin acceso a esta histórica instalación.

La principal preocupación de los deportistas es que el plazo de 18 meses establecido para ejecutar la obra se prolongue, mientras las actividades deportivas que anteriormente se desarrollaban en la cancha continúan afectadas.