Despiden a rectora de Utesa entre muestras de pesar y reconocimientos a su legado

Algunas de las personalidades que destacaron la trayectoria académica y profesional de la rectora de Utesa, entre ellas la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( ANEUDY TAVÁRES )

El fallecimiento de Lily Rodríguez González de Eloy, rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), ha provocado manifestaciones de solidaridad y pesar entre diversos sectores de la sociedad, que resaltan su legado en el ámbito educativo y sus aportes a la formación profesional de miles de jóvenes.

Los restos de la académica fueron sepultados cerca del mediodía de este miércoles, luego de las honras fúnebres realizadas en las instalaciones del Parque Memorial Fuente de Luz, donde familiares, amigos y allegados se congregaron para darle el último adiós.

Reacciones oficiales

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, consideró su fallecimiento una pérdida significativa para la sociedad dominicana y destacó tanto sus cualidades personales como su desempeño en el ámbito educativo.

"Fue un ejemplo su vida y así tenemos que recordarla. Una guerrera con esa tremenda enfermedad. Ese es el ejemplo que nos deja", expresó Peña, quien manifestó que la recordará con cariño, admiración y respeto.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, también manifestó su pesar por el fallecimiento de quien definió como una gran amiga y una profesional que todavía tenía mucho que aportar a la ciudad y al país.

Resaltó el esfuerzo que realizó la académica para formarse tanto en República Dominicana como en el extranjero, especialmente en Madrid, España, desde donde trajo conocimientos que procuró aplicar al fortalecimiento de la educación superior.

El alcalde valoró, además, sus investigaciones sobre el sistema universitario dominicano y su interés en contribuir a mejorar la enseñanza en el país.

"Lily se nos va a temprana edad, muy joven, pero deja un gran legado y un gran ejemplo", expresó.

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, consideró que su muerte representa una pérdida importante para la educación superior dominicana, debido al papel que ha desempeñado Utesa en la transformación y democratización del acceso a la formación universitaria.

Ulloa expresó sus condolencias a la familia Rodríguez y resaltó la continuidad del proyecto educativo impulsado por Príamo A. Rodríguez, fundador de la universidad y padre de la fallecida.

La exembajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, calificó el fallecimiento como una pérdida invaluable para Santiago y el país. La describió como una mujer extraordinaria que realizó importantes aportes a la sociedad.

En tanto, el dirigente político Francisco Domínguez Brito recordó una faceta más personal de la rectora, a quien describió como una defensora de la educación ambiental y el cuidado de la naturaleza.

Contó que Rodríguez González impulsaba campañas de concienciación en Utesa y que incluso recogía personalmente vasos plásticos para motivar a los demás a mantener limpios los espacios.

Para Domínguez Brito, esa actitud reflejaba su vocación educativa, su compromiso con el medioambiente y su disposición de enseñar con el ejemplo.

Declaran duelo municipal

En memoria de la académica, el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros aprobó por unanimidad declarar este miércoles 4 de noviembre como Día de Duelo Municipal, mediante la Resolución 3542-26.

Con esta disposición, los concejales reconocieron su trayectoria en la educación superior, la investigación y la vida académica de Santiago. Además, expresaron sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a la comunidad universitaria de Utesa.