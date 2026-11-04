Madre denuncia que agentes mataron a su hijo dentro de su casa en El Almirante

Mariel Suse Justin, madre de Edwin Víctor Justin, joven supuestamente ultimado por agentes de la Policía en El Almirante. ( FOTO CEDIDA POR DIOGENES OZUNA )

Familiares de Edwin Víctor Justin denunciaron que el joven falleció durante un operativo policial realizado la mañana del martes 3 de noviembre en su vivienda, ubicada en Bateicito Monserrate, sector El Almirante, municipio Santo Domingo Este. Según sus versiones, Víctor Justin se disponía a levantarse para llevar a unos niños a la escuela cuando ocurrió el hecho.

En grabaciones cedidas a Diario Libre por Diógenes Ozuna, representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) en el distrito municipal de San Luis, la madre del fallecido, Mariel Suse Justin, denuncia que los agentes entraron a la vivienda y mataron a su hijo en el dormitorio.

La mujer relató que había salido de su casa para ir a trabajar cuando observó que varias personas corrían en dirección a su vivienda. Al regresar, según su testimonio, los agentes le quitaron el teléfono celular y le impidieron entrar a la casa.

También afirmó que los policías le comunicaron que su hijo tenía una orden de arresto, una imputación de la que asegura no tenía conocimiento. Por ello, pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

"Me quitaron el celular, para que yo no grabe na´", denunció.

Amenazas a activista de derechos humanos

Tras difundir el video de la denuncia de la madre de Víctor Justin, Diógenes Ozuna informó que habría recibido amenazas de romperle la cara con una pistola de parte de un agente de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Ozuna vinculó el supuesto intento de agresión con el operativo en el que murió Víctor Justin.

Según su denuncia, el joven fue ultimado dentro de su vivienda, en presencia de su madre, quien habría sido maltratada verbalmente y sacada de la casa. También afirmó que retuvieron a una hermana del fallecido dentro de la vivienda para impedirle que saliera.

El comunicador sostuvo, además, que Víctor Justin pidió clemencia por su vida antes de morir.

Al momento de la redacción de esta información, los familiares intentaban obtener el cuerpo del fallecido en un centro de salud, mientras que la Policía Nacional no se había pronunciado sobre el hecho.