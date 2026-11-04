Más de 100 huérfanos por feminicidios este año

Los niños que quedan huérfanos por feminicidios requieren de atención psicológica y psiquiátrica. ( FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO )

Al menos 110 menores de edad han quedado sin su madre en lo que va de año como consecuencia de los feminicidios en el país, según los reportes de la Fundación Vida Sin Violencia.

La organización contabiliza 77 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas a la fecha, una cifra que se elevó esta semana con dos nuevos casos ocurridos en menos de 48 horas.

El hecho más reciente aconteció el pasado lunes en el sector Alto de Amacey, en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, donde Albenis de Jesús Hernández murió de un disparo.

Residentes de la zona atribuyen el hecho a su expareja, Ariel Báez Rodríguez, conocido como Jhochy, quien según los relatos había regresado hace poco de Estados Unidos, donde supuestamente permaneció durante seis años.

El hombre habría llegado a la residencia de Hernández en un taxi y, luego de intercambiar algunas palabras con ella, presuntamente le disparó. Un día después del asesinato, Báez Rodríguez también fue encontrado sin vida, dejando a los tres hijos que ambos procrearon en la orfandad.

El domingo en la madrugada, en la comunidad Las Yayas de Viajama, en Azua, otro hombre mató a tiros a su expareja y luego se quitó la vida, según las informaciones preliminares.

Tras el suceso, agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) se presentaron en el lugar, acompañados de representantes del Ministerio Público y médicos legistas, para realizar el levantamiento de los cadáveres.

Militares y Policías

El informe de la fundación identifica además a cuatro victimario pertenecientes a la Policía Nacional y cuatro a las Fuerzas Armadas. Además siete agresores menores de edad y cuatro casos en los que la víctima tenía una orden de alejamiento.

Por demarcación, la provincia Santo Domingo concentra 24 casos, seguida del Distrito Nacional con siete e Higüey con seis.