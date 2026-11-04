Lluvias provocan grietas en carretera de acceso al Parque Nacional Valle Nuevo

Vista de la vía que resultó afectada por las lluvias registradas durante los últimos días. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Una grieta provocada por la saturación de los suelos tras las lluvias de los últimos días afecta un tramo de la carretera de acceso al Parque Nacional Valle Nuevo, en el municipio de Constanza, provincia La Vega.

La falla se encuentra en el sector La Siberia, en la ruta por El Convento, donde se formó una gran abertura que representa un riesgo para los conductores que transitan por la vía.

Riesgos para los conductores

La administración del área protegida recomendó evitar el tránsito por el tramo afectado para prevenir accidentes.

Asimismo, exhortó a visitantes, residentes y transportistas a utilizar la ruta alterna que comunica La Siberia con Villa Poppy y Río Grande, tanto en dirección norte-sur como en sentido contrario.

Recomendaciones y acciones

La administración del parque también solicitó a las autoridades competentes realizar una evaluación técnica de la zona y ejecutar las intervenciones necesarias para corregir la situación.

Además, pidió a los conductores seguir las recomendaciones y evitar exponerse a riesgos mientras persistan las condiciones de inestabilidad en la carretera.

El Parque Nacional Valle Nuevo figura entre los principales atractivos turísticos de Constanza. Esta área protegida recibe cada año a numerosos visitantes nacionales y extranjeros.

Leer más Lluvias dejan 67 acueductos fuera de servicio y afectan a más de 948,000 usuarios