Madrid reúne desde hoy a líderes iberoamericanos en una cumbre marcada por los desafíos regionales

El expresidente español José María Aznar y el presidente Luis Abinader se reunieron ayer en Madrid. ( CORTESÍA DE PRESIDENCIA )

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno comienza hoy en Madrid, con la participación prevista de más de 14 mandatarios y una agenda centrada en la cooperación económica, la transformación digital, la inclusión social y el desarrollo sostenible, en un contexto de diferencias políticas y desafíos compartidos entre los países de la región.

El presidente dominicano, Luis Abinader, llegó ayer martes a la capital española para participar en el encuentro, que se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre y reunirá a representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, anticipó la asistencia de más de 14 jefes de Estado y de Gobierno, una participación significativa para un mecanismo de concertación que ha enfrentado dificultades para alcanzar consensos políticos.

La cumbre, presidida por el rey Felipe VI como jefe del Estado español, se celebra bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/abinader-espana-2b003cd1.jpg Marte Piantini, Tony Raful y el presidente Luis Abinader. (30CIM/MARISCAL / EFE)

Una agenda de cooperación

España, que ejerce la Secretaría Pro Tempore, pretende fortalecer la capacidad de actuación conjunta de la comunidad y ampliar su proyección internacional.

Entre los asuntos que serán examinados figuran la educación superior, la innovación tecnológica, la movilidad académica, la protección ambiental y la cooperación económica.

El encuentro también representa una oportunidad para evaluar los mecanismos de integración de una comunidad de aproximadamente 700 millones de habitantes, vinculada por la historia, los idiomas y las relaciones económicas y culturales.

Las cumbres iberoamericanas se celebran cada dos años y constituyen uno de los principales espacios de diálogo entre América Latina, España, Portugal y Andorra.

Reunión con José María Aznar López

Más temprano, el jefe de Estado se reunió con el expresidente del gobierno de España, José María Aznar López, con quien mantiene buenas relaciones.

La reunión entre los dos dignatarios se desarrolló en un ambiente amistoso, de dos líderes con mucho tiempo de relación de empatía en favor de la búsqueda de soluciones a los problemas sociales.

El encuentro se desarrolló en un ambiente privado de cercanía y cordialidad, luego de la llegada del mandatario a la capital española.

José María Aznar fungió como presidente del Gobierno de España desde 1996 hasta 2004. Actualmente es presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y preside el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG).

Reconocimiento a criollos en Europa

Posteriormente, el mandatario encabezó la entrega del Reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior "INDEX Somos Todos", plataforma que en esta ocasión reconoció a 12 dominicanos residentes en España, Italia y Reino Unido, quienes han construido grandes trayectorias profesionales, proyectando positivamente la República Dominicana.

El canciller Víctor-Ito-Bisonó destacó la perseverancia, excelencia y voluntad de servir demostrada por cada uno de ellos y los instó a continuar siendo ejemplo de superación y trabajo bien hecho, fomentando el conocimiento, liderazgo y emprendimiento. En tanto que, la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, calificó los talentos, conocimientos y contribuciones de estos dominicanos como patrimonio colectivo, asegurando que "el prestigio internacional de una nación también se construye en un hospital, en un aula, en una empresa, en un escenario cultural o en una organización comunitaria".

Entre los galardonados están Héctor Farías, Eslaysa Indira Reynoso García, Carlos Vinicio Rodríguez Jumelles, Beatriz Acosta Acosta, Denny Méndez, entre otros.

Agenda de Abinader El mandatario dominicano participará hoy miércoles en la ceremonia inaugural, prevista para las 6:30 de la tarde en el Teatro Real de Madrid. El jueves asistirá a la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno, programada en la Galería de las Colecciones Reales. Durante su visita, que concluirá el viernes, Abinader tiene previstas reuniones bilaterales con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. También sostendrá encuentros con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, y la ejecutiva Encarna Piñero, del Grupo Piñero. Su agenda incluye actividades empresariales, una visita a Airbus y encuentros vinculados con la comunidad dominicana residente en España. La cumbre concluirá el jueves, cuando se conocerán los acuerdos y compromisos alcanzados por los países participantes.