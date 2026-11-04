El presidente de Israel pide un compromiso a los partidos para evitar nuevas elecciones

El presidente israelí, Isaac Herzog, inició el miércoles consultas para formar Gobierno y pidió un acuerdo entre bloques para evitar nuevas elecciones, al tiempo que condenó la retórica "racista" contra los partidos árabes.

Más de una semana después de las primeras elecciones celebradas en Israel desde el trauma de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Herzog comenzó a reunirse con los líderes de los partidos para decidir si concede al primer ministro saliente Benjamin Netanyahu o a su rival Gadi Eisenkot la primera oportunidad de formar Gobierno en el país, profundamente polarizado.

Al no contar ninguno de los dos bloques con mayoría en el Parlamento, de 120 escaños, tras la votación del 27 de octubre, Herzog afirmó que ambas partes debían aceptar que "no todos los compromisos y promesas pueden cumplirse" y pidió evitar nuevas elecciones.

Las elecciones registraron un fuerte avance de las listas árabes, que representan a los descendientes de los palestinos que permanecieron en Israel tras su creación en 1948 y que rechazan la retórica y las políticas del Gobierno de extrema derecha de Netanyahu.

El primer ministro ha arremetido contra estos partidos, cuyo apoyo podría permitir a Eisenkot formar Gobierno, y ha señalado la detención de varias personas con sobres de dinero el día de las elecciones, en incidentes que las autoridades calificaron de aislados.

También acusa a dirigentes de partidos árabes de recibir dinero de Catar, una acusación que también pesa sobre colaboradores del propio Netanyahu.

Sin mencionar a ningún dirigente, Herzog, cuyo cargo es principalmente representativo, afirmó sentir un "gran respeto" por la minoría árabe, que representa alrededor del 20% de la población israelí.

"Condeno la tosquedad y las expresiones racistas que hemos escuchado recientemente. No tienen cabida contra ninguna comunidad de Israel", declaró.

Raam, una de las dos principales formaciones árabes israelíes, anunció el miércoles que recomendaría a Eisenkot.

El grupo parlamentario de la Lista Árabe Unida, cuyo acrónimo en hebreo es Raam, "ha decidido recomendar a Eisenkot para formar el próximo gobierno", indicó la formación en un comunicado publicado la víspera de reunirse con Herzog.

Socavar la democracia

La Comisión Electoral Central anunció que había realizado una auditoría de 9,069 colegios electorales tras recibir denuncias y que no había encontrado pruebas que pusieran en duda la integridad de los resultados.

La comisión, que refleja la composición del Parlamento saliente, aprobó los resultados con 15 votos a favor y dos en contra, mientras que otros 14 miembros se abstuvieron.

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional ultranacionalista conocido por sus provocadoras declaraciones sobre los palestinos, afirmó que su partido no aceptaba los resultados y pidió la detención de los dirigentes de los partidos árabe-israelíes.

Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor que ha prometido pasar página tras el largo y divisivo mandato de Netanyahu, acusó al primer ministro de intentar "socavar la democracia israelí" y avivar el sentimiento contra los cargos electos.

"No permitiremos que el Estado de Israel se vea arrastrado a un abismo oscuro, mucho más allá de los límites de la conducta democrática", declaró Eisenkot durante la conmemoración del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin en 1995.

Eisenkot ha advertido a Netanyahu contra el lanzamiento de una nueva guerra contra Irán junto a su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, que acaba de sufrir un importante revés con la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato.

Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel, donde ha gobernado de forma intermitente durante casi dos décadas.

Herzog celebrará dos días de consultas iniciales y después concederá a uno de los candidatos 28 días para formar Gobierno, con una posible prórroga de 14 días.