Rabdomiólisis: la enfermedad que habría causado la muerte de una atleta durante el Maratón de Nueva York

Rachel Apa murió poco antes de terminar su carrera en el maratón de Nueva York. ( ARCHIVO DL. )

Una afección que provoca la destrucción acelerada del tejido muscular, conocida como rabdomiólisis, habría causado la muerte de Rachel Apa, una atleta estadounidense de 24 años que se desplomó mientras participaba en el Maratón de Nueva York, celebrado el pasado domingo 1 de noviembre.

La joven, quien había practicado hockey sobre césped a nivel universitario, sufrió una emergencia médica cuando recorría la milla 24 de los 42.2 kilómetros de la competencia. Le faltaban aproximadamente tres kilómetros para alcanzar la meta.

Su padre, Steve Apa, declaró a The New York Times que su hija sufrió rabdomiólisis, una condición potencialmente mortal que puede aparecer durante esfuerzos físicos intensos.

Sin embargo, la Oficina del Médico Forense de Nueva York todavía investiga el fallecimiento y no ha emitido una determinación oficial sobre su causa.

¿Qué es la rabdomiólisis y por qué puede provocar la muerte?

La rabdomiólisis ocurre cuando las fibras musculares sufren lesiones graves y liberan proteínas y electrolitos al torrente sanguíneo.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), estas sustancias pueden afectar el funcionamiento de órganos vitales y causar complicaciones potencialmente mortales.

Entre ellas figuran la insuficiencia renal aguda y las arritmias cardíacas.

Una de las sustancias liberadas es la mioglobina, una proteína que, en grandes concentraciones, puede dañar los riñones.

También puede producirse una liberación excesiva de potasio, capaz de alterar la actividad eléctrica del corazón y provocar arritmias graves.

La enfermedad puede desarrollarse después de realizar ejercicios intensos, especialmente cuando intervienen factores como el calor, la deshidratación o el esfuerzo físico prolongado.

No obstante, también puede afectar a personas entrenadas y sin antecedentes conocidos de enfermedades.

El nefrólogo Doug Farrell, del hospital Mount Sinai, explicó a CNN que la rabdomiólisis es poco frecuente, aunque se han documentado casos entre participantes del Maratón de Nueva York.

En una investigación publicada en abril de 2026, Farrell identificó 24 casos atendidos durante la edición de 2022, celebrada bajo condiciones de calor y humedad particularmente elevadas.

El especialista señaló que habitualmente se registran tres o cuatro casos en esa competencia.

Las temperaturas durante el maratón de este año fueron más moderadas. Hasta ahora, no se ha determinado qué factores pudieron desencadenar la afección que, según la familia, sufrió Apa.

La atleta manifestó dolor antes de desplomarse

Rachel Apa participaba por primera vez en un maratón, aunque tenía experiencia deportiva.

Su padre explicó que durante la carrera mantuvo comunicación con ella mediante mensajes de texto.

En la milla 18, la joven le escribió para expresar que sentía dolor. Un kilómetro y medio después volvió a manifestar molestias.

Cuando se encontraba cerca de la milla 23, su padre le envió otro mensaje para animarla a completar la carrera, pero no recibió respuesta.

Poco después, Apa se desplomó en Central Park.

Un espectador comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los equipos médicos de la competencia, que continuaron las maniobras y utilizaron un desfibrilador.

La joven fue trasladada al hospital Mount Sinai, donde falleció horas después.

Su familia aseguró que se encontraba en buenas condiciones físicas antes de participar en el evento.

Aunque los dolores musculares pueden ser una manifestación de la rabdomiólisis, no se ha establecido que las molestias comunicadas por Apa estuvieran relacionadas directamente con esa enfermedad.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Los CDC identifican como principales manifestaciones de la rabdomiólisis los dolores musculares más intensos de lo esperado, la debilidad extrema y la orina de color oscuro.

También pueden producirse calambres, inflamación muscular, náuseas y disminución de la cantidad de orina.

El organismo advierte que estos síntomas pueden confundirse con los de la deshidratación o el agotamiento provocado por el ejercicio.

El diagnóstico requiere pruebas de sangre para medir la creatina-cinasa, una enzima cuyos niveles aumentan cuando existe daño muscular.

La identificación temprana permite iniciar tratamientos para prevenir complicaciones, especialmente lesiones renales y alteraciones cardíacas.

Los especialistas recomiendan suspender la actividad física y buscar atención médica inmediata ante síntomas intensos o fuera de lo habitual.

¿Quién era Rachel Apa?

La joven era originaria de Lewisberry, Pensilvania, y se había graduado en 2024 de la Universidad de Bucknell, donde formó parte durante cuatro años del equipo femenino de hockey sobre césped.

Trabajaba como gerente de productos en una empresa tecnológica y había comenzado estudios de posgrado.

Participaba en el Maratón de Nueva York para recaudar fondos destinados a la investigación de la enfermedad de Parkinson, en memoria de su abuelo, fallecido en 2022.

Su campaña tenía como objetivo reunir 4,000 dólares, una cantidad que fue superada después de conocerse su fallecimiento.

Los organizadores de la competencia, New York Road Runners, expresaron sus condolencias y confirmaron que brindaron asistencia médica a la atleta antes de su traslado al hospital.