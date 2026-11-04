Registran temblor de magnitud 4.5 al noreste de Miches

El Centro Nacional de Sismología situó el epicentro a 104.2 kilómetros al este noreste de Miches. ( CAPTURA DE PANTALLA )

Un sismo de magnitud 4.5 se registró la tarde de este miércoles 4 de noviembre en aguas del océano Atlántico, a unos 104.2 kilómetros al este noreste de Miches.

Así lo indica un reporte del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

De acuerdo con el reporte preliminar del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a la 1:08 de la tarde, hora local de República Dominicana, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Localización

El Centro Nacional de Sismología precisó que el fenómeno se localizó en la latitud 19.180 y longitud -68.080, en aguas del océano Atlántico.

La institución indicó que los datos ofrecidos son preliminares, por lo que podrían ser actualizados conforme avancen las evaluaciones del evento sísmico.