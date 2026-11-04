Solo en patrullaje y nóminas el Gobierno invertiría en la frontera más de RD$ 370.9 millones

Tramo de la frontera norte de Elías Piña. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Las actividades para defender la soberanía nacional son imprescindibles para garantizar la seguridad territorial y fortalecer la democracia.

Sin embargo, este esfuerzo no depende únicamente de la capacidad técnica y humana de las Fuerzas Armadas, sino también de los recursos económicos que el Estado debe destinar a las labores de vigilancia, patrullaje y protección de la frontera dominico-haitiana.

Mantener miles de soldados desplegados, movilizar vehículos blindados, operar aeronaves, utilizar drones y sostener sistemas tecnológicos de monitoreo representa una inversión de cientos de millones de pesos, cuyos costos no siempre aparecen consolidados en los informes oficiales.

A partir de distintas fuentes oficiales del Ministerio de Defensa, se estima que el Gobierno destinaría más de 370.9 millones de pesos mensuales al pago de nóminas y a las operaciones de patrullaje en la zona fronteriza.

Este cálculo equivaldría a un promedio de cerca de 12.4 millones de pesos diarios, tomando como referencia un mes de 30 días.

La estimación presentada combina las informaciones salariales y del despliegue militar divulgadas por las autoridades este año y la inversión en patrullaje reportada por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) para 2025, por lo que no constituye una cifra oficial consolidada, sino una cifra de referencia.

Las actividades de seguridad fronteriza implican áreas de atención adicionales a las remuneraciones o los patrullajes, sin contar que la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) recibió una contribución del Estado dominicano de 20 millones de dólares y alrededor de un millón 61,000 dólares para operaciones de asistencia logística, evacuaciones médicas y otras facilidades para los contingentes extranjeros.

Nóminas por encima de los 330 millones de pesos

De acuerdo con informaciones divulgadas por el titular de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre en LA Agenda Semanal, el 26 de octubre de 2026, República Dominicana mantiene unos 11,000 soldados desplegados en la zona fronteriza, mientras que el salario de un raso supera los 30,000 pesos mensuales.

Si se toma esa cantidad de efectivos y se utiliza esa remuneración de referencia, el componente salarial alcanzaría mínimo los 330 millones de pesos mensuales, sin considerar las diferencias de remuneración por rango militar.

A esa cifra habría que agregar otros gastos indispensables para sostener las operaciones como la alimentación, la salud, entre otros.

Patrullaje y a equipos

Más allá de los salarios, la vigilancia fronteriza exige recursos para las operaciones terrestres y aéreas. Durante 2025, el Cesfront ejecutó 17,792 patrullas en cuatro provincias fronterizas, con una inversión de 491.09 millones de pesos provenientes de su presupuesto institucional, según la Memoria Institucional del Ministerio de Defensa.

Este monto equivale a un promedio mensual de 40.9 millones de pesos.

La protección del territorio también implica inversiones en vehículos militares, aeronaves, sistemas de comunicación y equipos de vigilancia. En el ensamblaje de las aeronaves TP-75 Dulus, utilizadas para fortalecer las capacidades de patrullaje y vigilancia de las Fuerzas Armadas, se gastaron alrededor de 417,350 dólares.

Según informaciones divulgadas en marzo de 2026, su costo operativo aproximado es de 60 dólares por hora de vuelo, aunque no se dispone de un desglose público sobre el tiempo de patrullaje de estas aeronaves.

En febrero y julio de 2026, el Gobierno también presentó nuevas entregas de equipos militares, entre ellos blindados Furia, vehículos de transporte, motocicletas y aeronaves no tripuladas de despegue y aterrizaje vertical. De acuerdo con informaciones previas, el costo de producción de los Furia VBD-1 es de alrededor de 200,000 dólares.

La verja fronteriza también demanda recursos

Otro componente importante de la inversión estatal para la seguridad fronteriza es la construcción de la verja perimetral en los límites con Haití.

El Plan Operativo Anual del Ministerio de Defensa para 2026 contempla 1,608.22 millones de pesos para el producto relacionado con la verja fronteriza, con una meta de 13 kilómetros.

El ministro de Defensa ha informado que el Gobierno dominicano tiene previsto inaugurar en diciembre próximo un tramo de 38 kilómetros de la verja perimetral fronteriza y que actualmente el país dispone de 54.5 kilómetros.

El POA de este año identifica 54.5 millones de pesos destinados a cámaras, redes, servidores y programas informáticos vinculados con la vigilancia fronteriza.

En cuanto al avance financiero de la verja, el portal MapaInversiones del Ministerio de Hacienda y Economía registra que desde 2022 a la fecha se han ejecutado 4,661 millones de pesos, correspondientes al 43.11 % del presupuesto de la obra.

Se estima que el proyecto estaría concluido en 2028 y su inversión global sería de 10,812 millones de pesos.

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