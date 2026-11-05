Aeropuerto María Montez de Barahona sin movimientos militares pese a operaciones en Haití

El Aeropuerto Internacional María Montez, ubicado en Barahona, no ha registrado movimientos de aeronaves militares vinculadas a las operaciones de seguridad en Haití ni a la búsqueda de cuatro técnicos militares salvadoreños presuntamente desaparecidos tras una emboscada de bandas armadas, según informó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Luis José López, director de Comunicación Corporativa de Aerodom, aseguró que la terminal aérea mantiene sus operaciones habituales y cuenta con las condiciones necesarias para recibir aeronaves civiles y militares. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado movimientos relacionados con la situación haitiana.

"Claro, el aeropuerto está operativo y puede recibir cualquier tipo de vuelos, civiles o militares, como siempre", expresó López al ser consultado sobre la posibilidad de que la terminal sea utilizada para operaciones vinculadas a Haití.

El ejecutivo también descartó que se hayan registrado movimientos de aeronaves militares de El Salvador o de organismos internacionales relacionados con las operaciones de seguridad en el vecino país.

"Sobre la pregunta, no, no ha habido ninguna actividad en el aeropuerto de Barahona", precisó.

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Cercanía de Barahona con Haití

La ubicación geográfica del Aeropuerto Internacional María Montez, en la región suroeste de la República Dominicana, constituye un elemento de interés por su relativa cercanía con la frontera haitiana y las conexiones terrestres que permiten desplazarse hacia los pasos fronterizos.

Esta ubicación podría facilitar operaciones logísticas y desplazamientos hacia territorio haitiano, siempre que se cuente con las autorizaciones correspondientes de las autoridades dominicanas.

Sin embargo, Aerodom sostiene que hasta el momento no se han registrado operaciones aéreas relacionadas con el despliegue militar salvadoreño en Haití.

La terminal dispone de una pista de aproximadamente 3,000 metros de longitud y mantiene operaciones de aeronaves privadas y militares, aunque actualmente carece de vuelos comerciales regulares.

Búsqueda de cuatro militares salvadoreños

De acuerdo con las informaciones suministradas sobre la situación en Haití, cuatro técnicos militares salvadoreños, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas, permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre de 2026, cuando presuntamente fueron interceptados por integrantes de bandas armadas en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe.

Los reportes señalan que se han registrado movimientos de helicópteros militares salvadoreños y despliegues de tropas relacionados con las labores de búsqueda de los desaparecidos.

No obstante, tanto las informaciones sobre la desaparición como el alcance de las operaciones militares requieren confirmación independiente de las autoridades correspondientes.

Aeropuerto continúa disponible para operaciones

Pese a la situación de seguridad que afecta a Haití, Aerodom reiteró que el Aeropuerto Internacional María Montez continúa funcionando con normalidad y mantiene su capacidad para recibir diferentes tipos de aeronaves.

La empresa no informó sobre solicitudes para utilizar la terminal como punto de apoyo logístico en las operaciones desarrolladas en el vecino país.

Por el momento, no existe confirmación de que el aeropuerto de Barahona esté siendo utilizado para el traslado de tropas, equipos militares o aeronaves vinculadas a las operaciones en Haití, según las declaraciones ofrecidas por Aerodom.