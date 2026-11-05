RD$89,500 transferidos y ningún vehículo entregado: arrestan a sospechoso de estafa en redes

Otra presunta estafa cometida a través de las redes sociales deja una persona engañada y otra apresada. El monto fue de 89,500 pesos, conforme a datos suministrados por la Policía Nacional.

En está ocasión, conforme a la uniformada, la estafa fue cometida alegadamente por Yefri Yunior Sánchez, apresado en el sector Pantoja. Su detención fue ejecutada por agentes de la Policía Cibernética.

Fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo Este.

De acuerdo a una nota de la uniformada, el apresado obtuvo el dinero de forma fraudulenta con la venta de un carro en varias plataformas digitales.

"De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría recibido tres transferencias bancarias que suman RD$89,500, dinero que presuntamente obtuvo tras ofrecer a la víctima un vehículo marca Hyundai a través de Facebook y WhatsApp, sin concretar la venta", indica la Policía.

El caso se investiga por violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que contempla sanciones para las estafas cometidas mediante medios electrónicos e informáticos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.