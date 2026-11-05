"No sé nada de eso", respondió Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, cuando periodistas le preguntaron sobre el supuesto plan para atentar contra el presidente de la República, Luis Abinader, por el que es acusado por el Ministerio Público.

El imputado habló brevemente con los comunicadores mientras era trasladado desde la sala de audiencias, donde este jueves se conocería la solicitud de medida de coerción presentada en su contra y que fue aplazada.

De la Cruz Sosa también evitó responder sobre la presunta sustancia química que las autoridades habrían encontrado durante un allanamiento en su residencia.

El procesado remitió las preguntas a sus abogados.

El Ministerio Público le acusa de terrorismo, por presuntamente amenazar al jefe de Estado, y solicita tres meses de prisión preventiva.

Reacciones familiares

Durante su traslado, algunos familiares que se encontraban en el lugar le gritaban palabras de ánimo para que levantara la cabeza.

"Sube la cabeza, que tú no eres un delincuente", le expresaban al hombre mientras era conducido bajo custodia de las autoridades.

Audiencia y medidas

La audiencia fue aplazada para el próximo martes, a partir de las 4:00 de la tarde, luego de que el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, acogiera un pedimento de la defensa para disponer de más tiempo para preparar sus medios de defensa.

Investigación y evidencias

De acuerdo con las investigaciones, organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las supuestas intenciones del sospechoso, lo que dio paso a las diligencias que culminaron con su arresto.

Durante los operativos, las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas en su residencia, los cuales son evaluados como posibles evidencias relacionadas con las amenazas investigadas.

Las pesquisas apuntan a que el supuesto plan para ejecutar un atentado contra el presidente Abinader habría estado previsto para el 6 de noviembre de 2026, fecha en que se conmemora el Día de la Constitución.