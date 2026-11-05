"¿Hasta dónde van a llegar?... madre acusa a policías de matar a su hijo y limpiar la escena

Marie Juste sostiene un viejo retrato de su hijo Edwin. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Nada pasó en el Bateicito Monserrat de El Almirante, en el municipio de Santo Domingo Este. A pesar de que son las 10:00 de la mañana, la fiesta en el colmado continúa a todo volumen. La gente sigue en la calle. Los vecinos permanecen en sus galerías. Varios negocios están abiertos.

Lo único distinto es la casa de Edwin Víctor Juste.

Ahora, en la habitación que el joven compartía con su madre antes de que lo mataran agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), hay una huella de sangre en la pared. También faltará para siempre él.

Ese rastro fue lo único que no alcanzó a limpiar la mujer policía que, según denuncian los familiares de Edwin, se dedicó durante dos horas a borrar evidencias de lo ocurrido. Testigos del hecho aseguran que, después de matarlo mientras estaba acostado, alrededor de las ocho y media de la mañana del martes 3 de noviembre, y subir su cuerpo a una camioneta, los agentes fueron a un colmado de la comunidad.

Compraron detergente y se pusieron a limpiar.

Y eso es lo que su mamá, Marie Juste, no entiende. Por qué, además de robarle la vida, también se llevaron su sangre.

En la comunidad también manifiestan que rompieron cámaras de seguridad. Les quitaron los celulares a todos los que estaban allí. Formatearon los teléfonos.

"Se llevaron el disco duro del colmado y lo devolvieron limpio", asegura uno de los presentes.

Pero, además, destruyeron la tapa de registro del conjunto de pequeños apartamentos color naranja en el que Edwin vivía con su familia. Aunque, según los testigos, horas después los policías enviaron a alguien para que la reparara. El cemento sigue fresco.

Según narran algunas personas, Edwin era uno solo. Los agentes del Dicrim eran casi 20.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/8-foto-camara-12aac45c.jpg Cámaras rotas en el edificio en que residía Edwin Víctor Juste. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/9-foto-tapa-cemento-2ec78969.jpg Tapa recién arreglada en el edificio en que residía Edwin Víctor Juste. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/5-foto-sangre-1-a4133bf8.jpg Manchas de sangre en la habitación de Edwin Víctor Juste. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/6-foto-sangre-2-fca04553.jpg Manchas de sangre en la cama de Edwin Víctor Juste. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

Espera

Sus padres y su hermana todavía lo esperan. Durante la visita realizada por Diario Libre, a pesar de que ya habían transcurrido 24 horas, sus familiares no habían logrado retirar su cuerpo de la morgue del cementerio Cristo Redentor. Un pastor prometió ayudarles.

Sobre una de las sillas blancas que acomodarían a quienes asistieran a su velatorio esperaba su padre, Víctor Edesse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/2-foto-padre-97815362.jpg Víctor Edesse, padre de Edwin. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Edwin era hijo de inmigrantes haitianos. Tenía 28 años y nació un 11 de diciembre en el antiguo Hospital Morgan. Su padre es ebanista y tiene 48 años en el país.

Su mamá trabaja como empleada doméstica. Aunque no sabe leer, limpiando casas logró que su hijo terminara el bachillerato y se convirtiera en electricista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/3-foto-madre-9b09c449.jpg Manos de madre. (DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/4-foto-madre-8a225b84.jpg Marie Juste. (DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS) ‹ >

"Mi muchacho era muy agresivo. Peleaba, pero otras cosas no. Lo que más me duele es que no me digan de qué delito le acusaban. No vino un fiscal con una orden de arresto a buscarlo preso, para que, si cometió un delito, cumpliera condena", lamenta Víctor.

Lo que más le duele a la familia de Edwin es que en la Policía les dijeron que habían matado a un desconocido. "¡Un desconocido!", repite con rabia el señor Víctor. "¡Un desconocido!".

La comunidad donde vivía Edwin era muy unida. La mayoría se conoce desde hace varios años. Él, por ejemplo, se crió en la zona. Los vecinos mantenían cierta distancia, aunque una señora se acercó para llevarle un jugo a la madre de Edwin.

Lo único que sostenía a Marie era un trago de café amargo que alguien le había dado el día anterior y cuyo origen no recordaba.

Aunque era adulto, Edwin siempre dormía con su mamá. En la misma cama en la que mataron a su hijo, Marie durmió la noche anterior al día en que habló con Diario Libre. Extendió la mano para comprobar si él estaba allí. Pero lo único que sintió fue el frío.

"Se lo comieron dentro de mi casa. ¡Yo no sé cuándo se me va a acabar este dolor!", grita la mujer. "¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cuándo maten a to'...? ¿Hasta que nada más haya policías?".

Falta la evidencia

"No hay condenas sin pruebas". Esa frase, pronunciada por el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, la recuerda José Luis García, representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en El Almirante.

El titular de la uniformada respondió de esa manera cuando lo interpelaron sobre una querella presentada por un grupo de abogados debido a las muertes ocurridas en operativos policiales.

García escuchó los disparos que acabaron con la vida de Edwin. No pudo hacer mucho en ese momento porque los agentes impidieron el paso. Como dirigente comunitario, sabe quién se dedica a qué en el barrio. Y, según afirma, Edwin era un "muchacho de nada". La noche anterior a su muerte, lo vio trabajar como parqueador de carros para uno de los negocios de la zona.

La familia de Edwin tiene muchas dudas sobre lo ocurrido.

También se pregunta por qué, en la fotografía que se difundió después de su muerte y en la que aparece como buscado por la Justicia, el muchacho sostiene una pistola con los cinco dedos de una mano, cuando a él le faltaba uno, que perdió durante una pelea a los 16 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/11-sillas-blancas-dd846c41.jpg Sillas blancas a la espera de los dolientes. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/13-foto-jehovah-bbbf68c4.jpg Hogar de Edwin Víctor Juste. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

Mientras tanto, la familia todavía espera el último regreso de Edwin. Su madre tenía un plan funerario que no esperaba utilizar. Este cubre las sillas, el café y también la excavación del hoyo.

A Lucía, hermana de Edwin, unas personas a las que identificó como representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses le dijeron que tenía que pagar 6,000 pesos para que le entregaran el cuerpo. Le explicaron que era porque el muchacho era extranjero.

Mientras tanto, las sillas blancas quedaron ahí. Esperando al muerto.

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