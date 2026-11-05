COE pone a prueba capacidad de respuesta ante un terremoto de gran magnitud

Autoridades del COE durante simulacro. ( CEDIDA POR EL COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) realizó un ejercicio de simulación de un terremoto de gran magnitud con impacto en el Gran Santo Domingo, con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Respuesta ante una emergencia de alta complejidad.

La actividad, desarrollada con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, permitió poner a prueba los mecanismos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Terremotos, incluidos los procesos de activación, comunicación, coordinación interinstitucional, movilización de recursos y toma de decisiones.

Durante la simulación, las instituciones participantes evaluaron su capacidad para actuar de manera conjunta ante un escenario de múltiples afectaciones, así como los procedimientos para intercambiar información operacional, establecer prioridades y adoptar decisiones oportunas, detalla un comunicado.

Importancia de la preparación

El director del COE, coronel Erdwin Olivares Luciano, destacó que la planificación y el entrenamiento previo son fundamentales para garantizar una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia y desastres.

"La capacidad de respuesta de un país no comienza cuando ocurre una emergencia, sino mucho antes, mediante la planificación, la preparación, el entrenamiento y la coordinación de sus instituciones. Nuestro compromiso es mantener un Sistema Nacional de Respuesta preparado, articulado y capacidad de respuesta necesaria para actuar oportunamente y a su máxima capacidad cuando las circunstancias lo requieran", expresó Olivares.

El funcionario explicó que este tipo de ejercicios permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora, además de comprobar la capacidad de las instituciones para trabajar de manera integrada mediante los mecanismos de coordinación establecidos.

"No podemos esperar a que ocurra un terremoto para comprobar nuestra capacidad de respuesta. Debemos anticiparnos, evaluar nuestros procedimientos, conocer nuestras capacidades y fortalecer la coordinación. La preparación comienza antes y la coordinación salva vidas", puntualizó.

Apoyo internacional y evaluación de resultados

Por su parte, Alex Robayo, representante del Programa Mundial de Alimentos en la República Dominicana, destacó la importancia de los ejercicios de simulación para evaluar las capacidades institucionales, validar procedimientos y mejorar la coordinación antes de que se produzca una emergencia real.

La actividad contó con el apoyo técnico del PMA y fue financiada con fondos del Gobierno de los Estados Unidos, en el marco del proyecto Cuenca Resiliente, una iniciativa dirigida a fortalecer la preparación y reducir los impactos de eventos adversos sobre las poblaciones vulnerables.

De acuerdo con el COE, los resultados de la simulación servirán para identificar aspectos que requieren mejoras, fortalecer los protocolos de actuación y actualizar los mecanismos de coordinación entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Respuesta.

El organismo indicó que estas acciones forman parte de su estrategia para mejorar la preparación y la capacidad de reacción ante fenómenos que puedan poner en riesgo la vida de las personas, así como reducir los impactos de los desastres en la República Dominicana.