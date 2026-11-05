Policía busca a hombre acusado de matar a otro en La Vega

La Policía Nacional busca a Eliezer Antonio Jiménez García por el homicidio de Willis Mercedes Ortega en La Vega. ( CEDIDA POR LA PN. )

La Policía Nacional mantiene la búsqueda de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido el pasado 26 de octubre en la provincia La Vega, por lo que solicitó su entrega voluntaria para que responda ante la justicia.

El hombre fue identificado como Eliezer Antonio Jiménez García, alias "Eliezer" o "El Guardia", de 31 años, contra quien las autoridades tienen una orden de arresto por la muerte de Willis Mercedes Ortega, quien falleció a causa de una herida de arma de fuego.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la institución del orden, el hecho ocurrió en la autopista Duarte, en La Vega, el pasado 26 de octubre de 2026.

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Acciones policiales

La búsqueda está a cargo de agentes de la Subdirección de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional en esa provincia, quienes realizan las diligencias para localizar y arrestar al señalado.

La Policía Nacional exhortó al hombre a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder ante las autoridades por el homicidio que se le atribuye.

Hasta el momento, la institución no ofreció otros detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho ni sobre el vínculo entre la víctima y el señalado.