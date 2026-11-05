Fallece Rafael Reyes Almonte, rector de la Universidad Nacional Evangélica

El doctor Rafael Reyes Almonte, rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), que falleció este 4 de noviembre de 2026. ( CEDIDA A DL. )

Falleció ayer miércoles 4 de noviembre en la ciudad de Santiago el doctor Rafael Reyes Almonte, rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), informó este jueves esa institución académica.

La universidad comunicó el deceso a través de un mensaje en el que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del académico, así como a la comunidad educativa.

Reyes Almonte fue electo rector de la UNEV el 16 de septiembre de 2024 por la Asamblea General Eleccionaria de la Fundación Evangélica Universitaria (FEU), para el período 2024-2027. Asumió formalmente sus funciones el 30 de septiembre de ese año.

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De acuerdo con la información ofrecida por la universidad, el académico tenía más de 35 años de vinculación con la Fundación Evangélica Universitaria, durante los cuales desempeñó distintas responsabilidades administrativas y docentes.

Mensaje de condolencias

En su mensaje de condolencias, las autoridades de la UNEV, junto a los miembros de la FEU, docentes, empleados y estudiantes, lamentaron su fallecimiento y expresaron solidaridad con sus familiares.

La institución también elevó oraciones por el descanso del rector y pidió fortaleza y consuelo para sus allegados en este momento de duelo.