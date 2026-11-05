"Me equivoqué": Manola TV se retracta de sus ataques a Marino Zapete

Después de meses de críticas contra figuras públicas, Manola TV dio marcha atrás con uno de sus blancos, el periodista Marino Zapete, a quien reconoció no tener derecho a descalificar tras 42 años de ejercicio profesional.

El pronunciamiento se produjo días después del allanamiento realizado en San Juan de la Maguana, donde fue detenido Junior Concepción Alcántara, señalado como presunto titular y administrador de las cuentas vinculadas al canal digital.

"Me equivoqué al atacarlo, al ofenderlo y al atentar contra su honor, su trayectoria, su honorabilidad y su buen nombre", expresó quien habla en nombre de Manola TV en un video difundido en su canal de YouTube.

En el mensaje, el canal admitió que en dos publicaciones expresó señalamientos contra Zapete, presuntamente por apartarse de los medios de comunicación, no obstante, dijo reconocer que eso no le daba derecho a cuestionar su trayectoria.

Asimismo, admitió que el pronunciamiento público podría no ser suficiente para reparar el daño causado al comunicador.

Este medio procuró obtener la reacción del periodista Zapete sobre las disculpas ofrecidas, pero este declinó referirse al pronunciamiento.

Búsqueda de dispositivos

La detención de Junior Concepción Alcántara se produjo durante un allanamiento en San Juan de la Maguana, como parte de las investigaciones dirigidas a establecer quiénes estaban detrás de la administración de las cuentas de Manola TV y de la elaboración y difusión de sus contenidos.

De acuerdo con las informaciones vinculadas al proceso, Concepción era el encargado de retirar, a través de Vimenca, los ingresos generados por las publicaciones del canal en YouTube.

Las pesquisas también habrían permitido identificar nombres, cuentas y movimientos financieros que apuntarían a otras personas presuntamente vinculadas con distintas etapas de producción de los audiovisuales, desde la elaboración de los guiones y la grabación de las voces hasta la difusión y monetización del material.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó que el allanamiento fue autorizado por un juez y que una persona de interés para la investigación había sido detenida, por lo que correspondía a las autoridades judiciales ofrecer mayores detalles.

Manola TV cuenta con aproximadamente 210,000 suscriptores en YouTube. Su contenido abarca comentarios sobre decisiones gubernamentales, figuras políticas, personalidades del entretenimiento y otros asuntos de interés nacional. La plataforma ha recurrido al humor negro, los señalamientos y las críticas directas, un estilo que ha generado controversias y cuestionamientos de distintas figuras públicas.