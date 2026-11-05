Encuentran muerto al rector de la UNEV dentro de su vehículo en Santiago

El doctor Rafael Reyes Almonte, rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), que falleció este 4 de noviembre de 2026. ( CEDIDA A DL. )

Rafael Antonio Reyes Almonte, rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), fue encontrado sin vida en el interior de su vehículo, estacionado en un tramo de la carretera Don Pedro, a su paso por el sector Los Cajuiles, en Santiago.

Reyes Almonte fue localizado por una patrulla de la Policía Nacional frente a un establecimiento de comida rápida, mientras los agentes realizaban labores de prevención en la referida vía.

De acuerdo con el informe, los agentes observaron una yipeta Toyota RAV4 estacionada de manera irregular y con las luces encendidas. Al acercarse al vehículo, notaron que el ocupante no reaccionaba, por lo que solicitaron la asistencia de una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

El médico legista que realizó el levantamiento del cadáver certificó que Reyes Almonte falleció a causa de un infarto agudo de miocardio, por lo que su muerte fue considerada natural.

Tras el procedimiento, el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

La universidad comunicó el deceso a través de un mensaje en el que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del académico, así como a la comunidad educativa.

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Trayectoria académica

Reyes Almonte, de 71 años, tenía una amplia trayectoria en el ámbito educativo y universitario. Fue electo rector de la UNEV el 16 de septiembre de 2024 por la Asamblea General Eleccionaria de la Fundación Evangélica Universitaria (FEU), para el período 2024-2027. Asumió formalmente sus funciones el 30 de septiembre de ese año.

De acuerdo con la información ofrecida por la universidad, el académico tenía más de 35 años de vinculación con la Fundación Evangélica Universitaria, durante los cuales desempeñó distintas responsabilidades administrativas y docentes.

Su formación profesional abarcaba las áreas de Contabilidad, Administración y Derecho. También realizó estudios de maestría, doctorado y posdoctorado en Educación Superior.

Durante su carrera fue catedrático de la Unev, director de Registro, decano de la Facultad de Desarrollo Empresarial, director del recinto de Santiago y vicerrector administrativo.

También estuvo al frente de la Dirección de Postgrado en la sede de Santiago.

Asimismo, se desempeñó como director administrativo y académico del Instituto Evangélico e impartió docencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Además, facilitó talleres de formación para docentes a través de las editoras Santillana y Susaeta.

Mensaje de condolencias

En su mensaje de condolencias, las autoridades de la UNEV, junto a los miembros de la FEU, docentes, empleados y estudiantes, lamentaron su fallecimiento y expresaron solidaridad con sus familiares.

La institución también elevó oraciones por el descanso del rector y pidió fortaleza y consuelo para sus allegados en este momento de duelo.