¿Cómo denunciar desde República Dominicana las amenazas que una persona sufre desde EE. UU.?

Una mujer asustada mientras habla por teléfono. ( CREADA CON IA. )

Las personas que reciben amenazas de muerte de sus parejas o exparejas desde Estados Unidos u otro país deben denunciar el caso ante el Ministerio Público de República Dominicana y alertar a las autoridades sobre el riesgo, aunque el presunto agresor se encuentre fuera del territorio nacional.

La recomendación fue ofrecida a Diario Libre por Luz María Rodríguez, psicóloga del Ministerio de la Mujer, al explicar qué medidas puede tomar una mujer ante las amenazas de una persona que advierte que regresará al país para agredirla o quitarle la vida.

La especialista indicó que las afectadas deben acudir a la Fiscalía y presentar las pruebas disponibles, como mensajes de texto, capturas de pantalla, registros de llamadas y notas de voz. También recomendó informar a las autoridades sobre la identidad del presunto agresor y aportar cualquier dato que permita establecer su ubicación.

"Mi sugerencia como psicóloga es la siguiente: si usted como mujer está siendo amenazada por una persona que vive fuera del país, ponga la denuncia, vaya a la Fiscalía, active todos los canales", expresó Rodríguez.

Denuncias por amenazas desde Estados Unidos

Las personas que reciben amenazas de muerte desde Estados Unidos pueden denunciarlas ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI), sin necesidad de viajar a territorio estadounidense. También deben acudir al Ministerio Público dominicano para solicitar protección.

El FBI dispone del portal tips.fbi.gov, donde se pueden reportar amenazas relacionadas con posibles delitos federales. El formulario permite identificar al presunto agresor, indicar su ubicación y describir las circunstancias de las amenazas.

Cuando se trata de delitos cometidos mediante internet, también está disponible ic3.gov, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI.

La agencia estadounidense mantiene una oficina de enlace en Santo Domingo, cuyos números de contacto son 809-221-2171 y 809-567-7775.

Los denunciantes deben conservar mensajes, capturas de pantalla, audios, registros de llamadas y cualquier información que permita identificar al responsable.

En República Dominicana, las víctimas pueden acudir a la Fiscalía o a las unidades especializadas en violencia de género e intrafamiliar.

También pueden solicitar orientación gratuita al Ministerio de la Mujer mediante la línea *212, disponible las 24 horas.

Las autoridades estadounidenses evaluarán si tienen competencia para investigar. Presentar una denuncia no garantiza una detención ni la apertura automática de un proceso penal.

Medidas de protección

La profesional señaló que, además de formalizar la denuncia, es importante solicitar que las instituciones competentes sean alertadas sobre las amenazas y evaluar las medidas de protección que puedan aplicarse si el denunciado regresa a República Dominicana.

Rodríguez explicó que, cuando las autoridades tienen conocimiento del caso, se puede gestionar la coordinación necesaria para alertar a los organismos correspondientes, incluidos aquellos que intervienen en los controles aeroportuarios.

No obstante, aclaró que las actuaciones dependerán de las circunstancias del caso y de los procedimientos de las instituciones competentes.

Asistencia del Ministerio de la Mujer

La psicóloga también exhortó a las mujeres amenazadas a buscar apoyo en el Ministerio de la Mujer, institución que ofrece orientación y asistencia psicológica y legal a víctimas de violencia.

La entidad dispone de la Línea de Emergencia *212, gratuita y disponible las 24 horas, para recibir solicitudes de auxilio, brindar orientación y dar seguimiento a los casos.

En situaciones de peligro inmediato, también se puede llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Apoyo a mujeres en la diáspora

Rodríguez explicó que el departamento de atención a la diáspora del Ministerio de la Mujer brinda acompañamiento psicológico a dominicanas residentes en el extranjero. También ofrece asistencia legal para orientar sobre situaciones de violencia y otros conflictos familiares que requieren intervención en el país.

La profesional señaló que el acompañamiento institucional puede ayudar a las víctimas a conocer las vías disponibles para denunciar y solicitar protección, sin tener que afrontar solas la situación.

Un feminicidio precedido por amenazas

La orientación se produce tras la muerte de Albenis de Jesús Hernández, quien fue ultimada de un disparo en el sector Alto de Amacey, en el municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.

Según relató su tío político, Elvis Céspedes, la mujer recibía amenazas telefónicas de su expareja mientras este residía en Estados Unidos. Ambos llevaban alrededor de cinco años separados y tenían tres hijos de 12, ocho y cinco años.

De acuerdo con el familiar, el hombre le advertía que regresaría al país para matarla. Posteriormente, habría llegado por sorpresa a la residencia de la mujer, donde le disparó.

El presunto agresor, identificado como Ariel Báez Rodríguez, fue encontrado muerto al día siguiente con una herida de bala en la cabeza, en un hecho que se presume fue un suicidio.

La psicóloga insistió en que las mujeres deben informar a las autoridades desde que reciben las amenazas, conservar las evidencias y buscar acompañamiento psicológico y legal para que las instituciones puedan evaluar el riesgo y actuar conforme a sus competencias.