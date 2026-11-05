Realizan vista pública sobre proyecto que busca elevar a municipio a Santiago Oeste

Autoridades y representantes de distintos sectores participan en la vista pública sobre el proyecto que busca elevar a municipio el distrito municipal Santiago Oeste ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados realizó este jueves una vista pública para escuchar a representantes de distintos sectores de Santiago Oeste sobre el proyecto de ley que busca elevar esa demarcación a la categoría de municipio.

La iniciativa fue propuesta por el diputado José Alberto Báez, quien aseguró que la localidad reúne las condiciones poblacionales y territoriales para convertirse en municipio, al contar con 105,000 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, unos 75,000 votantes y una densidad de 6,400 habitantes por kilómetro cuadrado.

Condiciones demográficas

El legislador indicó que la población de Santiago Oeste supera la de unas 13 provincias del país y consideró que su conversión en municipio permitiría fortalecer la capacidad de gestión de las autoridades locales para responder a las necesidades de sus habitantes.

Explicó que, actualmente, la junta distrital enfrenta limitaciones para atender las demandas de aproximadamente 77 comunidades, debido al crecimiento poblacional y la expansión urbanística que experimenta el territorio.

A su juicio, la categoría de municipio permitiría mejorar la planificación, regular el crecimiento urbano y ampliar la capacidad institucional para enfrentar problemas como el hacinamiento y la pobreza.

Reclaman mayor autonomía

Hipólito Martínez, uno de los principales promotores de la iniciativa, manifestó que Santiago Oeste tiene más de dos décadas con una población superior a los 100,000 habitantes y acumula necesidades en áreas como seguridad ciudadana, deportes, empleo, arte, cultura y servicios públicos.

Martínez consideró que la categoría de municipio proporcionaría a la demarcación las herramientas institucionales establecidas en la Constitución y las leyes para responder de manera más efectiva a las demandas de sus comunidades.

Recordó que la lucha por el reconocimiento territorial comenzó hace más de una década y que su elevación a distrito municipal, en 2018, formó parte de un proceso para alcanzar posteriormente la categoría de municipio.

Asimismo, sostuvo que los años de funcionamiento como distrito municipal han puesto de manifiesto la necesidad de contar con una estructura administrativa con mayores atribuciones.

Durante la vista pública, representantes comunitarios y organizaciones sociales expusieron sus planteamientos sobre la propuesta legislativa, que busca otorgar a Santiago Oeste mayor autonomía administrativa y capacidad para gestionar sus servicios y proyectos de desarrollo.

Leer más Senadores aprueban ley que eleva a municipio a La Victoria