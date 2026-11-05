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¡Precaución! Se desploma árbol de gran tamaño en el ensanche Naco

Hasta el momento, no se reportan heridos ni daños materiales tras el incidente en la zona

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    ¡Precaución! Se desploma árbol de gran tamaño en el ensanche Naco
    El árbol de gran tamaño que se desplomó este jueves en el ensanche Naco. (CEDIDA A DIARIO LIBRE.)

    Un árbol de gran tamaño se desplomó la tarde de este jueves en el ensanche Naco, en el Distrito Nacional, específicamente en la calle Rafael Augusto Sánchez, casi esquina Alberto Larancuent, a pocos metros del supermercado Nacional.

    Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas heridas a causa del incidente.

    Situación actual

    • Varias unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se encuentran en el lugar para atender la situación.

    La caída del árbol ha provocado un taponamiento en la zona.

    Noticia en desarrollo... 

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