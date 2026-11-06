Entidades firman acuerdo para prevenir la violencia hacia las mujeres

Gloria Reyes, ministra de la Mujer. ( FOTOGRAFÍAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER. )

El Ministerio de la Mujer, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y la agencia Switch Havas firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, como parte de la campaña "Dominicana sin Violencia".

La iniciativa busca movilizar a la ciudadanía para identificar señales de alerta, orientar a las mujeres en situación de violencia y promover una respuesta colectiva ante esta problemática.

El convenio fue suscrito por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; la directora ejecutiva del CIPAF, Syra Leonor Taveras Pineda, y el representante de Switch Havas, José Grateraux.

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Acciones de sensibilización

Como parte de las acciones, las entidades elaborarán una guía de orientación ciudadana con información sobre las señales de violencia, las formas seguras de acompañamiento y los servicios institucionales disponibles para recibir asistencia.

También desarrollarán iniciativas de sensibilización y movilización social, con la participación de organizaciones, instituciones públicas, empresas y comunidades.

La ministra Gloria Reyes destacó que la prevención requiere la participación de toda la sociedad y llamó a las familias y comunidades a involucrarse en la identificación temprana de situaciones de riesgo, para procurar apoyo antes de que la violencia escale.

En tanto, Syra Leonor Taveras Pineda señaló que la campaña busca crear conciencia sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a la violencia contra las mujeres.

De su lado, José Grateraux indicó que Switch Havas aportará sus capacidades de comunicación estratégica y creatividad para desarrollar materiales educativos y promover conversaciones sobre el tema.

Tratamiento de noticias sobre feminicidios

Entre las primeras acciones del convenio figura un encuentro con representantes de los medios de comunicación y actores estratégicos para promover un tratamiento ético y responsable de las noticias sobre feminicidios, que respete la dignidad de las víctimas y evite su revictimización.

El Ministerio de la Mujer ofrecerá acompañamiento técnico y orientación especializada sobre igualdad de género, derechos humanos y prevención de la violencia. Además, validará la información oficial sobre sus servicios y rutas de atención y protección.

El CIPAF contribuirá con su experiencia en investigación y movilización social, mientras que Switch Havas trabajará en el diseño y producción de materiales de comunicación.

El acuerdo también contempla medidas para proteger la confidencialidad y los datos personales de las mujeres, evitar su exposición y garantizar que las solicitudes de orientación y asistencia sean canalizadas mediante los mecanismos institucionales correspondientes.