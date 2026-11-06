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Claro anuncia normalización de sus servicios tras interrupción por avería

En un comunicado, la empresa indicó que continúa monitoreando su red para verificar la estabilidad de los servicios

  • Paola Wisky - Twitter
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Claro anuncia normalización de sus servicios tras interrupción por avería
La empresa lamentó los inconvenientes ocasionados a sus usuarios y agradeció su comprensión. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

La empresa de telecomunicaciones Claro informó que fueron restablecidos los servicios de internet fijo y móvil, que resultaron afectados este viernes a nivel nacional.

La compañía aseguró que los servicios afectados por una avería parcial fueron restablecidos en su totalidad.

Mediante un comunicado, Claro indicó que continúa monitoreando su red para verificar la estabilidad de los servicios de internet fijo y móvil.

La empresa lamentó los inconvenientes ocasionados a sus usuarios y agradeció su comprensión.

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Infografía
Comunicado publicado por Claro en Instagram la tarde del viernes. (PUBLICADO POR CLARO EN INSTAGRAM)

Reporte de avería

Más temprano, la empresa informó este viernes que una avería parcial afectaba los servicios de internet fijo y móvil de sus usuarios.

Desde tempranas horas usuarios utilizaron las redes sociales para reportar fallas en el servicio de internet. 

"Algunos de nuestros clientes están experimentando interrupciones en los servicios de internet fijo y móvil a nivel nacional", señaló la telefónica en sus redes sociales.  

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Infografía

Respuesta 

  • Agregó que su equipo técnico se encontraba trabajando "de manera acelerada para restablecer los servicios en el menor tiempo posible".

"Agradecemos su comprensión y ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados", concluye el comunicado

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Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.