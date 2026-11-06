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Claro reporta avería parcial que afecta los servicios de internet fijo y móvil

Desde tempranas horas de este viernes, clientes han reportado interrupciones en el servicio a través de las redes sociales

  • Paola Wisky - Twitter
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Claro reporta avería parcial que afecta los servicios de internet fijo y móvil
Usuarios de Claro experimentan interrupciones en internet fijo y móvil debido a una avería parcial (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

La empresa de telecomunicaciones Claro informó este viernes que una avería parcial afecta los servicios de internet fijo y móvil de sus usuarios.

Desde tempranas horas usuarios utilizaron las redes sociales para reportar fallas en el servicio de internet. 

"Algunos de nuestros clientes están experimentando interrupciones en los servicios de internet fijo y móvil a nivel nacional", señaló la telefónica en sus redes sociales.  

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Respuesta 

  • Agregó que su equipo técnico se encuentra trabajando "de manera acelerada para restablecer los servicios en el menor tiempo posible".

"Agradecemos su comprensión y ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados", concluye el comunicado. 

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Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.