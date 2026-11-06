Santiago conmemora el 182 aniversario de la Constitución dominicana

A 182 años de la primera Constitución dominicana, se resalta la importancia de la democracia y los derechos ciudadanos ( ANEUDY TAVÁRES )

Santiago conmemoró este viernes el 182 aniversario de la proclamación de la primera Constitución de la República Dominicana con una serie de actividades patrióticas, entre ellas un desfile estudiantil que recorrió varias calles del Centro Histórico de la ciudad.

La marcha partió del Monumento a los Héroes de la Restauración, recorrió varias vías de la ciudad y concluyó en el parque de la Constitución, donde se celebró una ceremonia en la que participó el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Durante su intervención, De Camps destacó la importancia de la fecha para la institucionalidad dominicana.

El funcionario definió la Constitución como el documento que formalizó la organización del Estado tras la proclamación de la independencia nacional, el 27 de febrero de 1844.

Intervenciones oficiales

De Camps resaltó la participación de los estudiantes en la actividad y consideró que este tipo de iniciativas permite llevar los conocimientos sobre la historia y los valores patrióticos más allá de las aulas e involucrar a la comunidad en la formación ciudadana.

Asimismo, recordó que el Ministerio de Educación reintrodujo el año pasado la asignatura de Moral Cívica y Ética Ciudadana en el currículo preuniversitario, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la identidad nacional y el conocimiento de los principios fundamentales de la República Dominicana.

Por su parte, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, sostuvo que la conmemoración del Día de la Constitución no debe limitarse al 6 de noviembre, sino que su significado debe estar presente durante los 365 días del año.

Explicó que la Carta Magna organiza el Estado, establece la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sin embargo, señaló que conocer la Constitución también implica reconocer las responsabilidades que corresponden a cada persona para contribuir a la solución de los problemas del país.

Santos exhortó a las familias a tener un ejemplar de la Constitución en sus hogares y motivó a la población a conocer su contenido, al considerar que nadie puede ejercer plenamente ni defender los derechos que desconoce.

"No se ejerce lo que usted no conoce y no se defiende lo que usted no conoce. Por eso es imprescindible que abracemos nuestra Constitución", manifestó.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, llamó a los docentes y a quienes diseñan las políticas públicas educativas a profundizar en la enseñanza de la Carta Magna, con énfasis en los derechos y deberes de los ciudadanos.

Rodríguez consideró que el conocimiento de la Constitución es necesario para fortalecer la convivencia y contribuir a la formación de una mejor sociedad dominicana.

Reformas constitucionales

En tanto, el senador por Santiago, Daniel Rivera, indicó que la Carta Magna ha experimentado decenas de modificaciones a lo largo de la historia republicana e hizo referencia a la reforma constitucional de 2024, promulgada durante el Gobierno del presidente Luis Abinader.

Entre los aspectos que destacó de esa modificación mencionó los cambios relacionados con las disposiciones sobre la reelección presidencial y la protección de los derechos fundamentales.

El legislador también resaltó los artículos 60, 61, 62 y 63, relativos, respectivamente, a la seguridad social, la salud, el trabajo y la educación, como garantías esenciales para el desarrollo de la población.

En la actividad también participaron el abogado Carlos Manuel Estrella y Aisha Veras, en representación de la comunidad educativa. La ceremonia contó con la bendición del sacerdote Pedro de Jesús Jiménez Santiago.