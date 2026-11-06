182 años de la Constitución dominicana: una historia escrita entre disputas y reformas

Un joven sostiene un ejemplar de la Constitución dominicana. ( DIARIO LIBRE/MIGUEL CAIRETA )

Este 6 de noviembre se conmemora el 182 aniversario de la proclamación de la primera Constitución de la República Dominicana, un documento que nació en medio de tensiones políticas y militares y que, desde entonces, ha experimentado 40 modificaciones.

La primera Carta Magna fue proclamada en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, cuando todavía estaban en discusión las bases sobre las que debía organizarse el nuevo Estado. De un lado estaban quienes defendían un gobierno civil republicano; del otro, los que respaldaban la autoridad del general Pedro Santana, entonces jefe del Ejército y principal figura de poder de la naciente República.

Aquel escenario de diferencias políticas acompañó la elaboración del documento que sentaría las bases del orden constitucional dominicano.

Un Congreso dividido desde su apertura

El Congreso Constituyente abrió sus sesiones el 24 de septiembre de 1844, luego de ser convocado por la Junta Central Gubernativa. Sin embargo, las diferencias entre sus protagonistas se hicieron evidentes desde el comienzo, incluso antes de que los diputados entraran de lleno en la discusión del texto constitucional.

Durante el discurso inaugural, Tomás Bobadilla elogió a Santana, a quien calificó como la "esperanza de la Patria". En cambio, dirigió fuertes críticas contra Juan Pablo Duarte, al que describió como un "joven inexperto" que, según sus palabras, nunca había hecho otra cosa que comprometer la seguridad del país y las libertades públicas.

Las diferencias no quedaron limitadas a los discursos. La disputa llegó a su punto más delicado cuando Santana se negó a jurar la Constitución elaborada por los diputados, al considerar que sus disposiciones restringían las facultades que necesitaba para gobernar.

La resistencia del general puso a los constituyentes frente a un obstáculo que amenazaba la aprobación de la primera Carta Magna. La salida fue incorporar el artículo 210, introducido por Bobadilla y aprobado bajo presión.

La disposición otorgaba al presidente amplias facultades para gobernar sin asumir responsabilidad por sus decisiones. El texto lo autorizaba a "dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna".

Así, el documento que debía establecer las reglas del nuevo Estado terminó incluyendo una prerrogativa que respondía a las exigencias de Santana y dejaba al descubierto el enfrentamiento entre quienes defendían un gobierno republicano sujeto a normas y quienes respaldaban una autoridad presidencial prácticamente ilimitada.

¿Por qué fue proclamada en San Cristóbal?

La elección de San Cristóbal como sede de la Asamblea Constituyente respondió al propósito de mantener a los diputados alejados de las presiones políticas que se concentraban en Santo Domingo y permitirles discutir el proyecto con mayor libertad.

De acuerdo con el testimonio del cónsul francés Eustache Juchereau de Saint-Denys, se buscaba sustraer a los constituyentes de la influencia del espíritu de partido.

Aunque inicialmente se había contemplado celebrar las sesiones en Guerra, la falta de facilidades motivó el traslado a San Cristóbal. Allí transcurrieron las deliberaciones que culminaron el 6 de noviembre de 1844 con la proclamación de la primera Constitución dominicana.

La primera modificación

La historia de las reformas constitucionales comenzó durante el gobierno de Pedro Santana. La primera modificación se produjo en 1854, bajo su mandato dictatorial.

Entre los cambios introducidos estuvieron la extensión del período presidencial a seis años y la creación de un órgano legislativo denominado Senado Consultor. También se modificó el artículo 210 en lo relativo a las facultades concedidas al presidente y se establecieron sanciones contra los abusos de poder cometidos por los funcionarios.

De manera transitoria, se dispuso que el gobernante permaneciera en el poder durante dos períodos consecutivos.

La última reforma: 2024

La modificación más reciente de la Carta Magna se produjo el 27 de octubre de 2024, durante el gobierno del presidente Luis Abinader.

Entre los cambios aprobados figuran la unificación de las elecciones y la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados a 170 integrantes.

La reforma también estableció restricciones para impedir que una modificación constitucional beneficie a los funcionarios que ocupan los cargos electivos, cambió el mecanismo de selección del procurador general de la República, a través del Consejo Nacional de la Magistratura, y reforzó las disposiciones que impiden que un presidente permanezca en el cargo por más de dos períodos.

Los cambios incluyeron, además, plazos específicos para la nominación del procurador general y disposiciones relacionadas con la duración de los mandatos municipales.

A 182 años de su proclamación, la Constitución dominicana conserva en su historia el sello de las disputas que acompañaron su nacimiento y las sucesivas modificaciones que han marcado la organización política e institucional del país.