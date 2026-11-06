Familias de Fantino denuncian dificultades para recibir agua potable en sus hogares

Las familias deben abastecerse de agua mediante camiones cisterna, que llenan tanques y cisternas. ( CEDIDA A DIARIO LINRE POR RAMÓN ANTONIO CANARIO )

La falta de un suministro regular de agua potable y las condiciones en que llega el líquido a los hogares mantienen preocupados a los residentes del municipio de Fantino, en la provincia Sánchez Ramírez.

Los comunitarios aseguraron que, cuando reciben el agua, esta llega turbia y presenta un mal olor que les impide utilizarla incluso para las labores de limpieza del hogar.

María García explicó que la situación representa un sacrificio económico para las familias, principalmente para las de escasos recursos, que deben comprar agua a camiones cisterna para cubrir sus necesidades.

La señora afirmó que el líquido que llega por las tuberías, cuando hay suministro, desprende un olor desagradable, por lo que no se atreven a utilizarlo.

En términos similares se expresó María Virgen Robles, quien indicó que la irregularidad del servicio los obliga a comprar tanques de agua constantemente, lo que afecta la economía de los hogares.

Posible solución al problema

El sacerdote católico Fidel Néstor Mekongo, de la parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María, sostuvo que el problema radica en la falta de un tanque de almacenamiento de agua potable.

El religioso explicó que el proyecto fue aprobado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, y que, según le informaron, cuenta con los recursos económicos necesarios para su ejecución.

Sin embargo, señaló que, para construir la obra, es necesario que las autoridades municipales faciliten los terrenos donde será instalado el tanque.

Indicó que, inicialmente, las autoridades municipales habían identificado un terreno para la instalación del tanque, pero luego se determinó que no era propiedad del Ayuntamiento.

El sacerdote consideró que la comunidad no puede seguir esperando una solución a una necesidad tan básica como el acceso al agua potable.

Los afectados esperan una intervención urgente de las autoridades para garantizar un servicio continuo y el suministro de agua en condiciones adecuadas para su uso.