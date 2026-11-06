DNCD reporta decomiso de más de 35 toneladas de drogas en lo que va de 2026

DNCD prevé que decomisos de drogas podrían superar el promedio anual en 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, informó este viernes que en lo que va de 2026 las autoridades dominicanas han decomisado más de 35 toneladas de diferentes tipos de drogas. El funcionario señaló que los resultados de este año podrían incluso superar ese promedio al finalizar 2026.

"En lo que va de año ya pasamos de 35 toneladas, lo que quiere decir que el promedio anual se mantiene o quizás incluso lo superemos este año", expresó.

Cabrera Ulloa precisó que, desde 2020 hasta la fecha, las autoridades han incautado más de 272 toneladas de sustancias narcóticas, como resultado de las operaciones desarrolladas contra el narcotráfico.

El presidente de la DNCD atribuyó estos resultados al trabajo coordinado de las instituciones que integran la Fuerza de Tarea Conjunta, creada por el presidente de la República para combatir el crimen organizado.

"El éxito de la lucha contra el narcotráfico no es el éxito de una sola institución, es el éxito de la Fuerza de Tarea Conjunta creada por el señor presidente y donde interactuamos todas las instituciones que luchamos contra el crimen organizado", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que ningún país puede obtener resultados exitosos en el combate al crimen organizado sin el respaldo de una estructura integrada por las diferentes instituciones responsables de enfrentarlo.

Reforma de la Ley 50-88

Por otro lado, Cabrera Ulloa se refirió a la propuesta de modificación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, que contempla penalizar el desvío de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

Explicó que estos componentes tienen una circulación legal, pero pueden ser desviados para la fabricación de sustancias narcóticas.

El vicealmirante indicó que actualmente no existe una base legal que permita a las autoridades enfrentar específicamente el desvío de estos precursores, situación que buscan corregir mediante la reforma legislativa.

"En este momento no hay una base legal para nosotros poder enfrentar, por ejemplo, el desvío de esos precursores", señaló.

Agregó que el proyecto también contempla sanciones relacionadas con cualquier sustancia que contenga componentes narcóticos y que deba estar sometida al control de la DNCD.

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