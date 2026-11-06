España concede nacionalidad a Julissa Reynoso, exembajadora estadounidense de origen dominicano

La abogada y diplomática estadounidense nacida en República Dominicana, Julissa Reynoso Pantaleón. ( EFE )

El Gobierno de España concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a Julissa Reynoso Pantaleón, abogada y diplomática estadounidense nacida en República Dominicana, quien ejerció como embajadora de Estados Unidos en Madrid entre 2022 y 2024.

La decisión fue oficializada mediante el Real Decreto 969/2026, del 4 de noviembre, publicado este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de su aprobación por el Consejo de Ministros español.

El decreto, firmado por el rey Felipe VI y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, justifica la concesión en las circunstancias excepcionales que concurren en Reynoso Pantaleón, aunque no especifica cuáles son.

La nacionalidad por carta de naturaleza constituye un procedimiento excepcional mediante el cual el Gobierno español puede conceder discrecionalmente la ciudadanía a extranjeros, sin exigirles el cumplimiento de los requisitos ordinarios de residencia. La concesión deberá completar las formalidades establecidas en el Código Civil.

Una dominicana que llegó a la Casa Blanca

Nacida en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, en 1975, Julissa Reynoso emigró a Estados Unidos cuando tenía siete años y creció en el Bronx, Nueva York, donde inició una trayectoria académica y profesional que la llevaría a ocupar posiciones destacadas en la diplomacia estadounidense.

Estudió en universidades como Harvard, Cambridge y Columbia, y desarrolló una carrera como abogada especializada en asuntos internacionales.

Durante la administración de Barack Obama fue subsecretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y posteriormente embajadora estadounidense en Uruguay, entre 2012 y 2014.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia, Reynoso fue designada jefa de gabinete de la primera dama, Jill Biden, y copresidenta del Consejo de Política de Género de la Casa Blanca.

En diciembre de 2021, el Senado estadounidense confirmó su nombramiento como embajadora en España y Andorra, cargo que desempeñó hasta julio de 2024. Fue la primera mujer en representar a Estados Unidos como embajadora en España.

La concesión de la nacionalidad española incorpora ahora un nuevo vínculo jurídico con España a la trayectoria de la diplomática de origen dominicano, cuya carrera ha transcurrido entre el ejercicio del derecho, la política estadounidense y las relaciones internacionales.

Concesiones excepcionales de nacionalidad

El decreto forma parte de un grupo de siete concesiones excepcionales de nacionalidad aprobadas por el Gobierno español, que incluyen también a la exministra colombiana Rosa Villavicencio y a opositores políticos de Venezuela y Nicaragua.

Te puede interesar La historia de la dominicana que fue pieza clave en el deshielo de Cuba y EE. UU. en la era Obama llega al teatro