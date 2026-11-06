Fenabanca asegura que no alquilará nuevos locales para bancas de lotería sin baños

Encuentro entre representantes de Fenabanca y el Ministerio de Trabajo. ( CEDIDA POR MINISTERIO DE TRABAJO )

La Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) aseguró que no alquilará nuevos locales para instalar bancas de lotería que carezcan de baños adecuados, como parte de las medidas acordadas con el Ministerio de Trabajo para mejorar las condiciones laborales de las empleadas del sector.

Asimismo, la federación se comprometió a revisar y adecuar los contratos de alquiler de los establecimientos que actualmente no cuentan con instalaciones sanitarias, con el propósito de establecer la responsabilidad de los propietarios de los inmuebles de facilitar este servicio.

Estas medidas forman parte de los compromisos asumidos durante una segunda reunión de seguimiento entre Fenabanca y el Ministerio de Trabajo, celebrada luego de concluir el plazo de 30 días otorgado por las autoridades para que los establecimientos adecuaran sus condiciones a las disposiciones del Código de Trabajo y las normas de seguridad y salud laboral.

Inspecciones en 184 bancas de lotería

Durante el encuentro, la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo presentó los resultados de un levantamiento realizado los días 2 y 3 de noviembre de 2026 en 184 bancas de lotería ubicadas en distintas demarcaciones del país.

La evaluación permitió identificar situaciones que requieren medidas correctivas, por lo que las autoridades establecieron tres niveles de intervención, de acuerdo con la gravedad de los riesgos encontrados.

Entre las acciones de atención inmediata figuran la corrección de instalaciones eléctricas con cables expuestos y conexiones inseguras, la evaluación de baterías e inversores ubicados dentro de los espacios de trabajo y la revisión de estructuras que puedan presentar condiciones de inestabilidad.

También se incluyó la adopción de medidas de prevención y protección contra incendios, así como el control de cualquier situación que represente un riesgo grave e inminente para las trabajadoras.

En un segundo nivel, el Ministerio estableció la necesidad de garantizar el acceso a baños y agua potable, mejorar la ventilación, controlar las temperaturas elevadas e instalar botiquines de primeros auxilios.

Las medidas incluyen, además, señalizaciones y condiciones apropiadas para la evacuación de los establecimientos.

Como parte de las acciones preventivas, se contempla sustituir mobiliario inadecuado, mejorar la iluminación y distribución de los espacios, implementar programas de seguridad y salud en el trabajo y desarrollar jornadas de capacitación.

Ministro advierte sobre informalidad laboral

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, destacó la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas y seguras para las trabajadoras de las bancas de lotería.

"Nuestro compromiso es garantizar que las trabajadoras de las bancas de lotería cuenten con condiciones laborales dignas, seguras y saludables. Estos acuerdos representan un paso importante para corregir las situaciones identificadas y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo", expresó.

Olivares señaló que las bancas de lotería constituyen uno de los sectores con mayor participación femenina en el mercado laboral dominicano, debido a que más del 97 % de su personal está compuesto por mujeres, lo que representa cerca de 200 mil trabajadoras, según estimaciones del sector.

En ese sentido, advirtió que la protección de los derechos laborales debe extenderse a todos los establecimientos, independientemente de que pertenezcan o no a Fenabanca.

"Muchas bancas que no forman parte de esta federación operan en condiciones de informalidad y, en consecuencia, arrastran a sus trabajadoras a esa misma situación, privándolas de derechos fundamentales. Todas las bancas de lotería deben formalizarse y garantizar a sus empleados la protección que establecen las leyes laborales y el Sistema Dominicano de Seguridad Social", enfatizó.

Otros compromisos

Los directivos de Fenabanca aseguraron que sus miembros cumplirán las disposiciones de la legislación laboral y garantizarán que ninguna trabajadora reciba una remuneración inferior al salario mínimo legal correspondiente.

También se comprometieron a incorporar a la seguridad social a las empleadas que todavía no cuentan con esta protección.

En cuanto a las condiciones de seguridad, la federación informó que iniciará las acciones necesarias para corregir las situaciones identificadas durante las evaluaciones, entre ellas la instalación de extintores y botiquines de primeros auxilios, así como la reubicación de las baterías de los inversores.

Explicó que estas adecuaciones se realizarán progresivamente, mediante una programación que tomará en cuenta las características de cada establecimiento y las intervenciones requeridas, conforme al Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Ministerio de Trabajo indicó que dará seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas, con el propósito de verificar los avances y garantizar mejores condiciones laborales para las trabajadoras del sector.

En el encuentro participaron, por Fenabanca, su presidente, Juan Antonio de Jesús; el secretario general, Cristian Guzmán Núñez; el director ejecutivo, Miguel Valentín Pérez; el director jurídico, Franklin Cubeiro, y el vicepresidente de la región Este, Armando Cedeño, entre otros representantes.