Entre la mano dura y el respeto a los derechos: las posiciones sobre muertes en operativos

Las muertes de presuntos delincuentes generan debate sobre las actuaciones de la Policía Nacional y el sistema penitenciario. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y los senadores Antonio Marte y Gustavo Lara Salazar expresaron posiciones sobre las actuaciones de la Policía Nacional frente a la delincuencia, en medio de cuestionamientos por las muertes de presuntos delincuentes en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.

Mientras Ulloa insistió en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y profundizar las investigaciones sobre estos hechos, Marte cuestionó la veracidad de algunos enfrentamientos. Por su parte, Lara Salazar defendió que los agentes cuenten con las herramientas necesarias para responder a las amenazas de la delincuencia.

El defensor del Pueblo consideró que cada muerte registrada durante una intervención policial debe ser investigada a profundidad, debido a que estos hechos también pueden representar una pérdida de información relevante para combatir el crimen organizado.

"Lo importante aquí no es el intercambio de disparos, es la información que se pierde en cuanto al crimen organizado", expresó Ulloa.

El funcionario recordó que existen protocolos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes y sostuvo que la respuesta de las autoridades debe ajustarse a estos procedimientos.

En ese sentido, manifestó que la muerte de una persona no debe ser la respuesta ante el incumplimiento de una orden policial.

Piden integrar las cárceles al sistema de seguridad ciudadana

El defensor del Pueblo también planteó que las políticas para enfrentar la delincuencia deben ir más allá de las actuaciones policiales y contemplar una transformación del sistema penitenciario.

A su juicio, la República Dominicana no podrá garantizar una seguridad ciudadana efectiva mientras las cárceles continúen afectadas por el hacinamiento y la falta de recursos.

"Tenemos que buscar que las penas sean duras, pero, sobre todo, y es el llamado del defensor del Pueblo desde que asumí, que las cárceles de la República Dominicana sean parte del sistema de seguridad ciudadana", afirmó.

Ulloa sostuvo que los centros penitenciarios deben convertirse en espacios que permitan la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Marte cuestiona enfrentamientos

El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, se mostró a favor de aplicar medidas severas contra la delincuencia, aunque cuestionó las versiones oficiales sobre algunos enfrentamientos entre agentes policiales y presuntos delincuentes.

"Claro que sí, mano dura. Yo no he dicho que no tenga mano dura", manifestó el legislador al ser cuestionado sobre la necesidad de endurecer las acciones contra la criminalidad.

Sin embargo, consideró que existen mecanismos legales para sancionar a quienes cometen delitos, sin que sea necesario recurrir a actuaciones que terminen con la muerte de los involucrados.

"Aquí hay cárcel para meterle 100 años a la gente preso, hacer el expediente de 60 años, el Código Penal te lo permite", expresó.

Marte insistió en sus cuestionamientos sobre las circunstancias en que se producen algunas muertes atribuidas a intercambios de disparos.

"Hay mucho enfrentamiento que no son ciertos", afirmó.

El senador por San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, defendió la necesidad de que la Policía Nacional y los demás organismos encargados de combatir la delincuencia dispongan de las herramientas necesarias para enfrentar a los grupos criminales.

El legislador argumentó que las autoridades deben garantizar la seguridad de los ciudadanos que realizan sus actividades cotidianas, especialmente ante lo que considera un aumento de la delincuencia.

"Yo creo que la Policía Nacional, que los organismos que combaten la delincuencia, tienen que tener las herramientas para combatir, porque al final al que yo no quiero que de alguna manera se vea afectado es a un ciudadano que trabaja, que se levanta cada mañana a prosperar, a levantar a su familia", expresó.

Lara Salazar señaló que algunos presuntos delincuentes desafían públicamente a las autoridades mediante videos difundidos en las redes sociales y aseguró que también se registran situaciones en las que reciben a los agentes policiales con disparos de armas largas durante los operativos.

A su entender, estas circunstancias requieren una respuesta proporcional a las amenazas para garantizar los derechos y la seguridad de la población.

No obstante, al ser cuestionado directamente sobre el denominado "Código 29", el senador aclaró que no respalda esa práctica.

"Yo no estoy de acuerdo con el Código 29. Yo lo que estoy de acuerdo es que la Policía tenga que actuar en función de lo que demande el momento", puntualizó.

El legislador insistió en que los agentes deben contar con las condiciones necesarias para responder cuando son atacados por personas armadas.

"No podemos esperar que entonces nuestros policías vayan con una bandera blanca. Tienen que tener también las condiciones", sostuvo.