Noticias que fueron tendencia

Las disposiciones sobre los días no laborables, los cambios en los procedimientos para viajar a Estados Unidos y una inusual medida judicial contra una producción agrícola figuraron entre los acontecimientos que despertaron mayor curiosidad y encabezaron las noticias más leídas en los últimos siete días en Diario Libre.

Como siempre, cuando el calendario marca un día libre en la semana, los lectores leen y comparten la información múltiples veces. También es frecuente que las informaciones relacionadas con trámites de viajes a Estados Unidos capte la atención de quienes leen el diario con frecuencia y sienten que este los mantiene al día sobre estos temas.

La noticia de que aguacates estén embargados en los árboles donde crecen logró colocarse en la lista de más leídas probablemente porque se trata de un hecho inusual y un tanto rocambolesco.

Los dominicanos vuelven a volcar su atención sobre los feriados de 2027

El Ministerio de Trabajo dio a conocer el calendario oficial de días feriados de 2027, que contempla 12 fechas conmemorativas, algunas de las cuales serán trasladadas conforme a la legislación dominicana.

Entre los cambios figura el Día de los Santos Reyes, correspondiente al miércoles 6 de enero, cuyo descanso pasará al lunes 4. También se moverá la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte, del martes 26 al lunes 25 de enero.

Otras festividades permanecerán en sus fechas originales, como Año Nuevo, el 1 de enero; Nuestra Señora de la Altagracia, el 21 de ese mes; y la Independencia Nacional, el 27 de febrero, que caerá sábado.

El calendario incluye además Viernes Santo, el 26 de marzo; Día del Trabajo, el 1 de mayo; Corpus Christi, el 27 de mayo; Restauración, el 16 de agosto; y Nuestra Señora de las Mercedes, el 24 de septiembre.

La conmemoración de la Constitución, el 6 de noviembre, y Navidad, el 25 de diciembre, coincidirán con sábados. La programación responde a la Ley 139-97, que regula el traslado de determinadas celebraciones nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/20/ap23051258466299-bdfb0331.jpg Empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

Estados Unidos incorpora un control sanitario

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron una nueva obligación para quienes viajen por vía aérea a Estados Unidos: presentar una declaración firmada sobre su presencia reciente en la República Democrática del Congo.

La disposición, anunciada el 2 de noviembre, establece que cada pasajero debe certificar que no ha estado en ese territorio africano durante los 21 días anteriores a su salida, incluidos los tránsitos aeroportuarios.

La medida responde al brote de ébola registrado en ese país y forma parte de los mecanismos preventivos adoptados por las autoridades estadounidenses para reducir los riesgos de propagación de la enfermedad.

El documento puede completarse mediante firma manuscrita, validación digital autenticada o confirmación electrónica. Su presentación será verificada por las compañías aéreas antes o durante el abordaje.

La normativa también alcanza a las tripulaciones de vuelos comerciales y de carga. Los operadores deberán impedir el embarque de quienes incumplan la exigencia, salvo que dispongan de una exención oficial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/subasta-de-aguacates-en-san-jose-de-ocoa-por-deuda-millonaria-c4276cda.jpg Aguacates variedad Hass subasta. Fueron embargados al propietario por una deuda millonaria. La curiosidad es que todavía crecen en los frondosos árboles. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Una cosecha termina bajo embargo judicial

Una inusual medida de cobro en San José de Ocoa llevó al embargo de 80,000 kilogramos de aguacates Hass que todavía permanecen en los árboles de una finca, como parte de un procedimiento relacionado con una deuda millonaria.

La acción fue promovida por la empresa MEGFI, E.I.R.L., representada por Mendelssohn Fausto Estrella Castillo, contra Luis Ruiz Fuente, propietario de la producción afectada.

El monto reclamado asciende a 5,253,660 pesos, según el aviso instrumentado por el alguacil Ronny Josué Martínez Casado. La cantidad comprende capital y un diez por ciento adicional.

Los frutos están localizados en una propiedad de 137,756 metros cuadrados, equivalentes a 219.05 tareas, en la sección La Horma, municipio de Sabana Larga. Mientras se desarrolla el proceso, permanecen bajo custodia.

La venta en pública subasta fue fijada para el domingo 8 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en el Mercado Público de San José de Ocoa. La particularidad es que los posibles compradores pujarán por mercancía agrícola que aún no ha sido recolectada.

https://resources.diariolibre.com/images/imagenes/2009/13/137014.jpg Feriado por Día de la Constitución se cambia al lunes 9 de noviembre. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

El próximo lunes será no laborable

El Ministerio de Trabajo confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, debido al traslado del descanso correspondiente al Día de la Constitución dominicana, celebrado cada 6 de noviembre.

La institución precisó que el viernes 6 se desarrollarán las actividades laborales habituales, mientras que la jornada libre se aplicará tres días después.

La disposición abarca tanto las entidades públicas como las empresas privadas, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley 139-97 sobre los días festivos.

Asimismo, las autoridades indicaron que los empleados deberán reincorporarse a sus puestos el martes 10 de noviembre, una vez concluido el descanso.

Esta conmemoración recuerda la promulgación de la primera Constitución de la República Dominicana, ocurrida el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/muertes-rectores-2ee437c7.jpeg Lily Josefina Rodríguez González de Eloy, rectora de la sede principal de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) y Rafael Antonio Reyes Almonte, rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV). (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

La muerte de dos rectores conmociona al sector universitario

La muerte de dos autoridades universitarias en Santiago, con apenas dos días de diferencia, causó consternación en el sector educativo dominicano y suscitó el interés de los lectores de Diario Libre durante la semana. Se trata de, y Lily Josefina Rodríguez González de Eloy, rectora de la sede principal de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa).

Reyes Almonte, de 71 años, falleció el miércoles 4 de noviembre tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Su cuerpo fue encontrado dentro de una yipeta Toyota RAV4 estacionada en la carretera Don Pedro, en el sector Los Cajuiles, en Santiago. Una patrulla policial advirtió que el vehículo permanecía con las luces encendidas y solicitó asistencia al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, cuyos paramédicos confirmaron el deceso.

El académico había asumido la rectoría de la UNEV en septiembre de 2024, luego de una trayectoria de más de 35 años vinculada a la institución. Durante ese período desempeñó diversas responsabilidades administrativas y docentes, entre ellas las de decano, director del recinto de Santiago y vicerrector administrativo. Su fallecimiento provocó manifestaciones de pesar entre profesores, estudiantes y representantes de la comunidad evangélica.

Dos días antes, el lunes 2 de noviembre, había fallecido Lily Josefina Rodríguez González de Eloy, de 46 años, hija de Príamo Rodríguez Castillo, fundador de Utesa. La académica dirigía la sede principal de esa universidad desde junio de 2016 y había ocupado importantes posiciones en las áreas de investigación, postgrado y gestión institucional. Su muerte llevó a la universidad a suspender las actividades académicas y administrativas el martes 3 de noviembre en todos sus recintos.