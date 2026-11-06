Se entrega otro hombre investigado por supuesto plan para atentar contra Abinader

Leomar Antonio Brens Brito, quien se presentó en la Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional. ( CAPTURA DE PANTALLA )

Otro hombre señalado por su presunta vinculación con un supuesto plan para atentar contra el presidente de la República, Luis Abinader, se entregó este viernes a las autoridades policiales.

Se trata de Leomar Antonio Brens Brito, quien se presentó en la Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional, acompañado de Rebeca Henríquez, presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global.

El hombre, quien se dedica a la pintura de letras y al diseño gráfico, negó su participación en la presunta trama.

Aseguró que su único contacto con Delvinson de la Cruz Sosa, señalado como principal implicado en el caso, fue por motivos laborales.

Explicó que De la Cruz Sosa acudió en dos o tres ocasiones a la residencia de su esposa para solicitarle la confección de letreros y pancartas, trabajos que finalmente no se realizaron.

Brens Brito dijo que decidió presentarse ante las autoridades luego de enterarse de que figuraba en la lista de personas buscadas por su presunta vinculación con el caso.

Asimismo, ofreció disculpas al mandatario en caso de haberlo ofendido y aseguró que nunca lo ha amenazado ni ha tenido la intención de causarle daño.

Detalles de la investigación

"Al presidente le pido que me excuse, que me perdone, porque yo no lo he amenazado a él ni a nadie. La comunidad me conoce; yo soy pintor de letras", expresó.

De acuerdo con el expediente de la investigación, Brens Brito figura entre las personas señaladas por supuestamente proponer un ataque sorpresa contra el jefe de Estado mediante el uso de disfraces de indigentes.

Trascendió que al menos 10 personas están bajo investigación por su presunta vinculación con la trama.

Hasta el momento, las autoridades han sometido a la justicia a Delvinson de la Cruz Sosa, acusado de terrorismo.