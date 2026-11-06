Por primera vez en 182 años de historia republicana, una mujer encabeza los actos conmemorativos de la Constitución dominicana.

La vicepresidenta Raquel Peña presidió este viernes las actividades oficiales para celebrar el aniversario de la Carta Sustantiva, en San Cristóbal.

La vicemandataria tuvo la responsabilidad de dirigir estos actos, ante la ausencia del presidente Luis Abinader que agota una agenda internacional en Madrid, España, a propósito de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.

Desfile cívico-militar

El tradicional desfile cívico-militar reviste de patriotismo las calles de San Cristóbal, con una exhibición de gallardía, disciplina y coordinación de estudiantes, cuerpos castrenses y policiales, que rinden homenaje a los valores de libertad, soberanía e identidad nacional.

La primera parte, estuvo a cargo de estudiantes de distintos centros educativos de la provincia, quienes protagonizaron marchas, desfiles orquestales y actos de baton ballet.

La parada militar contó con la participación de una brigada conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La formación estuvo compuesta por el comando de la brigada, tres batallones conjuntos de tropas de los referidos organismos de seguridad, además de cuatro batallones de fuerzas especiales y unidades tácticas mecanizadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-41601-pm-8349bf6c.jpeg Las autoridades presentes en el desfile militar en honor al 182 aniversario de la Constitución. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Asimismo, participó una guardia de banderas integrada por cadetes y guardiamarinas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes desfilaron portando los símbolos patrios como expresión de respeto a la historia y la soberanía dominicanas.

Gallardía militar y fervor patriótico

Con pasos firmes, formaciones sincronizadas y uniformes distintivos, los miembros de las instituciones militares y policiales exhibieron su preparación y disciplina durante el recorrido, en una demostración que constituye uno de los principales atractivos de la celebración.

La parte favorita de los espectadores fue la aparición de los vehículos tácticos terrestres de las Fuerzas Armadas como los FURIA VBD-1, que son los primeros blindados ensamblados en el país.