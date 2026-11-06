Presidente del TC advierte que reconocer derechos no basta si no existen garantías para protegerlos

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, afirmó este viernes que el verdadero desafío del constitucionalismo no consiste únicamente en reconocer los derechos y libertades de las personas, sino en garantizar que existan mecanismos efectivos para protegerlos y asegurar su ejercicio.

Durante una audiencia solemne celebrada con motivo del 182 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana, el magistrado sostuvo que el reconocimiento de los derechos fundamentales debe estar acompañado de instrumentos que permitan a los ciudadanos exigir su cumplimiento y restablecerlos cuando hayan sido vulnerados.

"Los derechos, por sí solos, son apenas una promesa, y los deberes, una simple exhortación", indicó.

"Unos y otros quedarían desprovistos de eficacia si el ordenamiento constitucional no dispusiera de instrumentos eficaces a disposición de los ciudadanos, es decir, de todos ustedes, para asegurar su respeto, restablecerlos cuando han sido vulnerados y garantizar su pleno ejercicio", expresó el titular del TC.

Estévez Lavandier destacó que las garantías constitucionales representan un compromiso del Estado con la dignidad humana, la prevención de los abusos de poder y la preservación del orden constitucional.

Asimismo, señaló que la responsabilidad de los jueces constitucionales va más allá de preservar formalmente la Constitución, pues también deben asegurar la vigencia de los principios y valores que sustentan el Estado social y democrático de derecho.

En ese sentido, el presidente del TC resaltó que la Constitución encuentra su verdadera expresión en la vida cotidiana de las personas, planteamiento que inspira la campaña institucional «La Constitución vive contigo», desarrollada durante noviembre, Mes de la Constitución.

Garantías para la protección de los derechos

Durante la audiencia solemne, los magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional abordaron distintos mecanismos establecidos en la carta magna para garantizar la protección de los derechos fundamentales, el debido proceso y la participación ciudadana.

Entre estos instrumentos figura la acción directa de inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 185.1, cuyo alcance fue explicado por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente del TC. Este mecanismo permite cuestionar ante el tribunal las disposiciones normativas contrarias a la Constitución.

El magistrado Domingo Gil abordó el derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 69, y destacó la importancia de que las personas puedan acudir a los tribunales para reclamar la protección de sus derechos.

El magistrado Fidias F. Aristy Payano explicó el alcance del habeas corpus, previsto en el artículo 71, como una garantía frente a las detenciones que obliga a las autoridades a presentar inmediatamente al detenido ante un juez.

En tanto, José Alejandro Vargas Guerrero se refirió al derecho al recurso, establecido en el artículo 69.9, y recordó que el TC lo ha reconocido como una garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, cuyo ejercicio está sujeto a las condiciones previstas legalmente.

Otros magistrados abordaron garantías como el derecho a ser escuchado por una jurisdicción competente, independiente e imparcial dentro de un plazo razonable, la presunción de inocencia y el habeas data, así como mecanismos de participación ciudadana, entre ellos el referendo y la iniciativa legislativa y municipal popular.

También se explicó el alcance del control preventivo de los tratados internacionales, que permite verificar su conformidad con la Constitución antes de su ratificación.

Acercar la Constitución a la ciudadanía

La audiencia solemne se desarrolló en el Instituto Politécnico Loyola, en San Cristóbal, como parte de las actividades organizadas por el Tribunal Constitucional para conmemorar el Mes de la Constitución.

Este año, la conmemoración se realiza bajo el lema "La Constitución vive contigo", una iniciativa mediante la cual el tribunal procura promover el conocimiento de los derechos y deberes constitucionales y explicar cómo las garantías establecidas en la carta magna se manifiestan en la vida cotidiana.

La actividad reunió a jueces, abogados, académicos, funcionarios y autoridades civiles y militares, en ocasión del aniversario de la proclamación de la primera Constitución dominicana, el 6 de noviembre de 1844.