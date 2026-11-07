Joven mecánico muere aplastado por un vehículo mientras trabajaba en La Vega

Albert González, el fallecido, era mecánico profesional graduado de Infotep. ( TOMADA DE SUS REDES SOCIALES )

Un joven mecánico identificado como Albert González de 27 años murió aplastado por un vehículo mientras trabajaba en un taller de la comunidad La Torre, provincia La Vega, en un accidente ocurrido el viernes.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el joven se encontraba debajo del automóvil cuando ocurrió el hecho, que le provocó la muerte de manera inmediata.

Sobre las circunstancias del accidente circulan dos versiones. La primera indica que los gatos hidráulicos utilizados para sostener el vehículo habrían perdido estabilidad, provocando que este cayera sobre el mecánico.

Sin embargo, un morador de la comunidad, que tiene un vínculo familiar indirecto con la víctima, ofreció a Diario Libre otra versión, según la cual una persona que se disponía a salir del taller dando reversa habría chocado el automóvil que Albert reparaba, provocando que cayera sobre él.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/07/whatsapp-image-2026-11-07-at-51723-pm-cfa63220.jpeg Vista del taller donde ocurrió el hecho, ubicado detras de una estación de combustible en La Torre, La Vega (SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE)

Ante las discrepancias en los relatos, residentes y allegados esperan que el hecho sea debidamente esclarecido y se determinen las circunstancias en que se produjo la muerte del mecánico Albert.

"Me parece que se tiene que investigar", expresó el morador, quien describió a Albert como un joven trabajador, proactivo y colaborador con su familia.

"Él era como el segundo al mando prácticamente en ese taller", agregó.

Albert era oriundo de El Caimito, comunidad de la provincia La Vega, donde reside su entorno familiar.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente cuál de las circunstancias provocó que el vehículo cayera sobre el joven.

Esperan resultados de la investigación

Se espera que las autoridades ofrezcan detalles que permitan esclarecer el accidente.