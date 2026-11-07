En allanamiento a imputado de atentar contra Abinader encontraron sustancias para fabricar explosivos

Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, señalado como principal implicado en la supuesta trama terrorista. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Las autoridades informaron que ocuparon varias sustancias químicas y productos que investigan por su posible utilización en la fabricación de artefactos explosivos e incendiarios durante el allanamiento a la residencia de Delvinson de la Cruz Sosa, imputado por su presunta participación en una trama para atentar contra el presidente Luis Abinader.

De acuerdo con el acta de allanamiento y los informes de investigación, entre las evidencias recolectadas figura una funda plástica negra que contenía una sustancia en polvo blanco, identificada preliminarmente como nitrato de potasio, con un peso aproximado de 6.4 libras.

Los investigadores también ocuparon un recipiente pequeño de color gris con un líquido presumiblemente peróxido, así como un galón transparente con un líquido incoloro que se presume es ácido muriático.

A estos productos se suman una lata de pintura acrílica roja; una lata de cemento disolvente de color rosado y un recipiente plástico pequeño y transparente con una sustancia líquida rosada, presumiblemente removedor de esmalte.

Investigación de los compuestos

El Ministerio Público solicitó formalmente la remisión de las sustancias al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con el propósito de establecer mediante análisis pericial su composición química exacta, propiedades y posible capacidad explosiva.

Según los informes de inteligencia y las transcripciones de comunicaciones entre los investigados, algunas de estas sustancias estarían vinculadas con los supuestos planes del grupo para fabricar artefactos explosivos artesanales y dispositivos incendiarios.

Las autoridades sostienen que los productos ocupados forman parte de las evidencias que relacionan a los investigados con la presunta planificación de acciones contra las instalaciones del Congreso Nacional y el presidente de la República.

Investigación digital

La investigación también incluye el análisis de las conversaciones sostenidas por los implicados mediante distintas plataformas digitales, que, según el órgano acusador, habrían utilizado para comunicarse, reclutar personas, coordinar encuentros y organizar las acciones que supuestamente ejecutarían.