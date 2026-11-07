Mujer muere tras recibir varios disparos de su pareja en Valverde

Leonalfry Torres Hernández y Rosanny del Carmen Almonte Molina. ( TOMADA DE LAS REDES SOCIALES DE LA VÍCTIMA )

Una mujer de 47 años murió tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su pareja sentimental, quien posteriormente se ocasionó heridas con presumible intención suicida, durante un hecho ocurrido la tarde de este sábado en el sector El Paraíso, del municipio de Esperanza, provincia Valverde.

La víctima fue identificada como Rosanny del Carmen Almonte Molina, mientras que el hombre fue identificado como Leonalfry Torres Hernández, conocido como "Leo", quien resultó herido y fue trasladado a un centro de salud de Esperanza.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el suceso ocurrió alrededor de las 2:20 de la tarde, cuando el hombre habría disparado contra la mujer y posteriormente se habría ocasionado las heridas.

El caso provocó la movilización de agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes acudieron al lugar para realizar las indagatorias correspondientes.

Antecedentes y estado

Las circunstancias en que se produjo el hecho y los motivos que lo habrían desencadenado permanecen bajo investigación.

Según declaraciones atribuidas a un familiar de la víctima, entre la pareja se habrían registrado episodios anteriores de violencia y existía una orden de alejamiento.

El estado de salud de Leonalfry Torres Hernández no había sido precisado al momento de esta publicación.

El Ministerio Público y la Policía Nacional deberán establecer las circunstancias del suceso y las responsabilidades correspondientes.