Bandera roja en Puerto Plata: prohíben el baño en sus playas por fuerte oleaje

Las autoridades prohibieron este sábado el baño en las playas de la provincia Puerto Plata y elevaron la bandera roja debido a la peligrosidad del oleaje, como medida preventiva para evitar incidentes entre bañistas y visitantes.

La restricción se produce en un contexto de condiciones meteorológicas inestables en distintas zonas del país, por lo que se exhorta a la población a respetar las disposiciones de los organismos de protección civil y evitar exponerse a situaciones de riesgo.

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene nueve provincias bajo alerta verde, atendiendo al boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que pronostica aguaceros moderados, localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde.

El organismo explicó que, aunque durante las primeras horas de este sábado predominará un cielo con nubes dispersas en buena parte del territorio nacional, la incidencia de una vaguada, combinada con la humedad, favorecerá los incrementos nubosos y las precipitaciones.

Las provincias bajo alerta verde son Monseñor Nouel, La Vega, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monte Plata y Sánchez Ramírez.

Recomendaciones a la población

El COE recomendó a los residentes de esas demarcaciones abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.