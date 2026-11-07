Mujer de 36 años muere a tiros presuntamente a manos de su expareja en San Juan; dos niñas estaban en el apartamento

Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, fue apresado por agentes de la Policía Nacional. ( SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE )

Una mujer de 36 años murió a causa de heridas de bala presuntamente ocasionadas por su expareja sentimental, durante un hecho ocurrido la madrugada de este sábado 7 de noviembre en un apartamento del residencial Caonabo Tower, a la entrada de esta ciudad.

La víctima fue identificada como Jocelyn Ceballo Matrillé, oriunda de San Francisco de Macorís. Por el hecho fue detenido Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, quien fue apresado por agentes de la Policía Nacional poco después del crimen.

De acuerdo con informaciones preliminares, la mujer habría viajado junto a sus dos hijas menores de edad tras recibir una supuesta invitación para compartir una cena en Santo Domingo. Sin embargo, se trasladó al residencial donde ocurrió el hecho, en San Juan de la Maguana.

Versiones extraoficiales señalan que Ceballo Matrillé y Moya Tavares estaban separados debido a presuntos episodios de violencia del hombre contra la mujer, con quien había procreado una hija. No obstante, las autoridades no han confirmado estas informaciones ni han ofrecido detalles sobre posibles denuncias previas.

Detención del presunto agresor

Según un informe de la Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional, Moya Tavares fue detenido en flagrante delito por miembros de la Subdirección Regional Oeste de Investigación (DICRIM), mientras se desplazaba a bordo de una yipeta Chevrolet Tahoe, color negro.

El acta de levantamiento del cadáver establece que la mujer falleció a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por heridas de proyectiles de arma de fuego.

En el procesamiento de la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron una pistola marca Alfa, calibre 9 milímetros, con su cargador y seis cápsulas, además de casquillos, un proyectil mutilado y otros elementos que forman parte de las evidencias para la investigación.

Dos menores estaban en el apartamento

Al momento del crimen, dos menores de edad se encontraban en el apartamento donde ocurrió el hecho, según informaron las autoridades.

Ambas quedaron bajo la protección de las instituciones competentes, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en que se produjo la muerte de Ceballo Matrillé.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Azua, para los procedimientos correspondientes.

En tanto, Moya Tavares permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.