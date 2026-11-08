Abinader inaugura edificio gubernamental que alojará 33 instituciones públicas en Bonao

El presidente Luis Abinader, acompañado de otros funcionarios, durante la inauguración del edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en el municipio de Bonao. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ. )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en el municipio de Bonao, una infraestructura que concentrará 33 instituciones públicas y que fue habilitada en las instalaciones del antiguo hospital provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena.

Durante el acto, el mandatario destacó que la iniciativa busca aprovechar las instalaciones del Estado y reunir en un mismo espacio distintas dependencias gubernamentales para facilitar las diligencias de los ciudadanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-24204-pm-48f11137.jpeg Busto de Juan Pablo Duarte. (CÉSAR DE LA CRUZ.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-24205-pm-50444c53.jpeg Dependencia gubernamental para facilitar las diligencias de los ciudadanos. (CÉSAR DE LA CRUZ) ‹ >

"Aquí están ya la mayoría de las instituciones del Gobierno en lo que se llama una sola parada, one stop, que tú vienes y puedes atender aquí, buscar soluciones a todos los problemas gubernamentales", expresó Abinader.

Te puede interesar Luis Abinader inaugura nuevo centro de atención a la infancia en San Pedro de Macorís

El gobernante señaló que esta entrega forma parte de un programa de inauguraciones de edificaciones públicas y adelantó que otras instalaciones gubernamentales serán entregadas próximamente.

"Esta es la primera inauguración de muchas que van a seguir", manifestó.

Impacto en la atención ciudadana

De su lado, el director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, agradeció al mandatario el respaldo para ejecutar la obra y destacó que el inmueble representa un espacio destinado a mejorar la atención a los ciudadanos que acuden a las instituciones públicas.

"Es un icono de la provincia Monseñor Nouel, sobre todo para darle dignidad a los funcionarios, pero especialmente a los que vienen aquí a buscar soluciones en las instituciones del Estado dominicano", expresó.

Burgos Gómez explicó que el edificio alojará 33 instituciones estatales y que a partir del martes comenzaría el proceso de traslado y ocupación de las dependencias que ofrecerán sus servicios en el lugar.

El funcionario también destacó que las instalaciones cuentan con fibra óptica y sistemas modernos de comunicación, además de espacios identificados para las distintas instituciones, como parte de la adecuación tecnológica del complejo.

Detalles de la obra

La obra requirió una inversión de RD$240,754,109.14 y abarcó la adecuación de 6,150.20 metros cuadrados. Los trabajos comenzaron en diciembre.

El edificio cuenta con dos niveles y fue acondicionado para alojar las oficinas de las instituciones estatales, con espacios destinados a la atención de los usuarios y a las labores administrativas.

El inmueble funcionó durante décadas como el hospital provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena, inaugurado el 25 de febrero de 1952 y reconocido como el primer centro hospitalario de la provincia Monseñor Nouel. Su estructura corresponde a la arquitectura de mediados del siglo XX.

Con la adecuación, las antiguas instalaciones hospitalarias pasan a tener un uso administrativo, al concentrar en un mismo complejo distintas oficinas del Gobierno.