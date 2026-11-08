Apresan a hombre que presuntamente estafaba con falsas bendiciones y premios en Santo Domingo Este
De acuerdo a la Policía, Argenis Troncoso del Rosario, alias "Kiko" o "la 14" usaba textos bíblicos manuscritos, combinaciones numéricas y cruces para entregarlas a las personas para despojarlas de dinero y joyas
Un hombre que, de acuerdo con la Policía Nacional, presuntamente se dedicaba a estafar personas mediante la entrega de supuestos premios o bendiciones, utilizando textos bíblicos, fue apresado, informó la institución.
El detenido fue identificado como Argenis Troncoso del Rosario, alias "Kiko" o "la 14", residente en Villa Liberación, Santo Domingo Este. Fue arrestado en la avenida Charles de Gaulle, en el sector Brisas del Este en cumplimiento de la orden judicial núm. 0309-JULIO-2026.
La Policía indicó que es señalado de haber estafado a varias personas, entre ellas una adolescente de 17 años, “a quienes habría engañado mediante una modalidad que simulaba la entrega de premios o bendiciones”.
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Según la institución, al momento de ser interceptado, el detenido intentó identificarse con un documento perteneciente a otra persona.
Modus operandi y copia de papeletas
De acuerdo con las investigaciones, el hombre abordaba a sus víctimas en la vía pública junto a otros individuos. Mediante notas manuscritas con textos bíblicos, combinaciones numéricas y cruces, simulaban la entrega de supuestos premios o bendiciones para despojarlas de dinero, prendas y otras pertenencias.
Durante el registro, los agentes ocuparon un cuchillo y una mochila que contenía papeletas impresas tipo copia, utilizadas para simular dinero en efectivo.
"Los agentes ocuparon un cuchillo y una mochila con papeletas impresas tipo copia, utilizadas para simular dinero en efectivo. La utilería contenía 2,000 papeletas en pesos dominicanos, con un valor aparente de 3,678,000, y 933 papeletas de dólares de 100, equivalentes a 93,300", detalla la nota policial.
También fueron ocupados una cartera con documentos y tarjetas a nombre de un tercero, un encendedor, un frasco de perfume, un guante plástico, un amuleto y varios papeles manuscritos con textos bíblicos y números.
El detenido y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.