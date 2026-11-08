Centro Médico Otorrino informa que continúa operando tras incendio

El Centro Médico Otorrino está ubicado en el Distrito Nacional. ( CEDIDA POR EL CENTRO MÉDICO OTORRINO )

El Centro Médico de Otorrinolaringología y Especialidades (Centro Médico Otorrino) informó la noche de este domingo que mantiene sus operaciones con normalidad, luego de que un incendio afectara una de las unidades del sistema de aire acondicionado central, ubicada en la azotea de sus instalaciones, en el Distrito Nacional.

Elvi Martínez, presidente del centro médico, aseguró que la institución garantiza la seguridad e integridad de los pacientes, familiares y colaboradores, tras la intervención de los organismos de emergencia.

"Agradecemos la pronta intervención de los organismos de emergencia, así como de Edeeste. Gracias a su actuación se pudo sofocar el incendio, que solo afectó una de las varias unidades del aire acondicionado central del edificio, lo que nos permite seguir operando con total normalidad", expresó Martínez en un comunicado.

También agradeció al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.

El incendio ocurrió a las 11:46 de la mañana de este domingo en el edificio ubicado en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Leopoldo Navarro. Para atender la emergencia fueron desplegadas ocho unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que lograron extinguir las llamas pocos minutos después.

Como medida preventiva, fue evacuado el personal médico de la tercera planta, aunque no hubo necesidad de desalojar a los pacientes, según informó el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, quien encabezó el operativo.

El oficial explicó que la unidad afectada era de gran tamaño, debido a que suplía de aire acondicionado a todo el edificio. Indicó, además, que se realizaba un levantamiento para determinar el origen del fuego, que afectó el techo y el equipo de climatización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-08-at-81122-pm1-6305dd43.jpeg Elvi Martínez, presidente del Centro Médico Otorrino. (CEDIDA POR ELCENTRO MÉDICO OTORRINO.)

Durante las labores de los organismos de emergencia, agentes policiales desviaron el tránsito en el tramo comprendido entre las calles Leopoldo Navarro y Doctor Delgado.