Gobierno entrega enseres y gestionará medicamentos para hombre enfermo en San Cristóbal

Edgar Augusto Féliz Arbona conversa con el señor Daniel Méndez, quien recibirá asistencia social en San Cristóbal por su estado de salud. ( CEDIDO POR DASAC )

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) acudió en auxilio de Daniel Méndez, un residente del barrio Los Refugiados, en Villa Fundación, San Cristóbal, quien padece elefantiasis y cáncer de próstata.

El director general de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, encabezó la asistencia a la familia, en atención a una disposición del presidente Luis Abinader.

Durante la visita, el funcionario entregó dos camas, una nevera, una estufa, una lavadora y otros enseres del hogar para mejorar las condiciones en que vive Méndez, cuyo estado de salud lo mantiene postrado y requiere cuidados especiales.

Féliz Arbona, quien estuvo acompañado de la gobernadora provincial, Pura Casilla, también se comprometió a gestionar la compra de los medicamentos prescritos al paciente para continuar con su tratamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-113334-am-ae41f6b7.jpeg La Desac le entregó a dos camas, una nevera, una estufa, una lavadora y otros enseres del hogar a Daniel Méndez. (DASAC.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-113333-am-fac5cf4d.jpeg ‹ >

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Asistencia para la comunidad

El director de Dasac informó, además, que la institución realizará un levantamiento en el barrio Los Refugiados para coordinar una jornada de asistencia social que incluirá la distribución de raciones cocidas y alimentos crudos a las familias del sector.

En representación de la junta de vecinos, Juana Ramírez agradeció al presidente Luis Abinader y al director de Dasac por la ayuda brindada a Méndez y valoró la disposición de extender la asistencia a otros residentes de la comunidad.

Ramírez consideró que el respaldo a una de las familias del barrio también representa un gesto de solidaridad con los demás moradores.