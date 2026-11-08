Ha pasado un año y cinco meses desde aquel 8 de junio de 2025, cuando se produjo un incendio en las instalaciones del Merca Santo Domingo que provocó grandes pérdidas para comerciantes del popular mercado.

El fuego afectó la nave F-1 y destruyó gran parte de los productos almacenados en los locales comerciales, entre ellos arroz, azúcar, detergentes, refrescos y plásticos.

A más de 365 días del siniestro, el almacén destruido continúa sin ser reconstruido. La estructura presenta elementos oxidados y paredes ennegrecidas como consecuencia del incendio.

Además, el techo de la nave ya no existe y el área permanece a cielo abierto, debido al desplome de parte de los elementos que la cubrían. En el interior también se evidencia el deterioro de las instalaciones, con restos de metales y madera esparcidos por el suelo.

La reconstrucción de la nave afectada todavía no ha comenzado, pero, según Carlos Lara, gerente del Merca Santo Domingo, se espera que esté lista para mediados de 2027, tanto para los comerciantes como para el público.

Un funcionario informó a un equipo de Diario Libre que una comisión del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), entidad a cargo de la construcción, ya realizó un levantamiento de la estructura para tenerla lista para el próximo año.

También confirmó que el Merca Santo Domingo todavía no cuenta con un sistema general contra incendios, por lo que su instalación está siendo evaluada para incluirla en el presupuesto del próximo año.

"Son cosas que estamos evaluando ya para el nuevo presupuesto del año próximo. Nosotros vamos a buscar la manera de tratar de satisfacer esas necesidades que tenemos acá en nuestro mercado", expresó.

Indicó que la intención es extender el sistema a las siete naves que componen el mercado, aunque aclaró que su ejecución dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de la aprobación correspondiente.

Aunque las instalaciones del popular establecimiento de venta de alimentos todavía no cuentan con un sistema general de protección contra incendios, el funcionario detalló que se han implementado varias medidas de seguridad para prevenir situaciones de gravedad.

Entre ellas resaltó la habilitación de nuevos locales en el exterior de las instalaciones, adonde serán trasladadas las cafeterías y los comedores que actualmente operan dentro de las naves.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/06112026-seguimiento-a-caso-de-nave-quemada-en-el-merca-santo-domingo-luduis-tapia15-c563b978.jpg El gerente del Merca Santo Domingo, Carlos Lara. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La iniciativa busca reducir los riesgos asociados al uso de tanques de gas, estufas y otros equipos utilizados para preparar alimentos dentro de las naves.

Asimismo, señaló que se están realizando cambios en las instalaciones eléctricas para sustituir aquellas que presentan deterioro.

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De igual manera, destacó que, como parte de las iniciativas para mejorar las condiciones del mercado, se encuentran en un proceso de licitación para adquirir nuevos carritos que permitan a los clientes trasladar sus compras de alimentos dentro de las instalaciones.

Comerciantes piden agilizar la reconstrucción de la nave

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Merca Santo Domingo, Rafael Díaz Cueva, instó a las autoridades agilizar los trabajos de reconstrucción de la nave afectada por el incendio de junio de 2025, debido a las dificultades que presentan los mercaderes que perdieron sus espacios de venta.

Al conversar con un equipo de Diario Libre, el dirigente gremial solicitó directamente al presidente Luis Abinader que se agilice la reconstrucción de la estructura, para que los comerciantes afectados puedan recuperar sus espacios.

"Le pedimos al presidente que se le pueda poner un poco más de empeño a que esa nave se haga para que aquellos comerciantes que tuvieron ese gran problema, porque fue un gran problema, y una de las naves, que es la nave número uno que teníamos aquí en el Merca Santo Domingo, pues pueda volver a ser lo que era." Rafael Díaz Cueva Presidente de la Asociación de Comerciantes del Merca Santo Domingo “

Díaz Cueva explicó que alrededor de 36 comerciantes resultaron afectados por el incendio, algunos de los cuales fueron reubicados temporalmente en locales prestados hasta que la nave F-1 vuelva a estar en funcionamiento.

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Sin embargo, debido a que esta solución no es definitiva, el gremialista indicó que algunos de los propietarios de esos espacios han comenzado a solicitar la devolución de sus locales.

Abierto todos los días

El gerente del Merca Santo Domingo informó que el mercado se mantiene abierto al público de lunes a domingo. Sus operaciones comienzan a las 6:00 de la mañana, mientras que la atención al público se extiende desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p.m. Lara indicó, además, que el establecimiento recibe entre 25,000 y 30,000 personas semanalmente, quienes acuden a comprar distintos productos de primera necesidad.