La ilusión de una vivienda propia que terminó en tragedia en menos de 24 horas

La doctora Loida Díaz Lima, de 37 años, apenas comenzaba a disfrutar de su nuevo hogar, un apartamento que había adquirido mediante un financiamiento y al que se mudó la tarde del jueves 5 de noviembre junto a sus dos hijos.

Sin embargo, menos de 24 horas después, una explosión atribuida preliminarmente a un escape de gas dejó a los tres con quemaduras que los mantienen ingresados en unidades de cuidados intensivos.

El accidente ocurrió la mañana del viernes en el apartamento ubicado en el quinto piso del residencial Andares del Mirador, en el kilómetro 7 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.

Loida permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Eduardo Aybar, mientras que sus hijos Evans, de 12 años, y Ellen, de 7, reciben atenciones médicas en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

Su hermana, Kenia Díaz Lima, relató a Diario Libre que la familia estaba emocionada por la adquisición de la vivienda, luego de varios años residiendo en un edificio donde ambas hermanas vivían en apartamentos separados por apenas un piso.

"Loida recientemente había adquirido ese apartamento bajo un financiamiento. Y se mudó justamente el jueves 5, después del mediodía, tarde noche", explicó.

Kenia recordó que la noche anterior al accidente había conversado con su hermana sobre la mudanza. Aunque estaba feliz de verla trasladarse a su vivienda propia, también sentía nostalgia porque ya no vivirían en el mismo edificio.

"Le digo: 'Tengo nostalgia, quiero llorar, quiero llorar'. Pero no voy a llorar porque te fuiste para tu casa. Que siempre le oré a Dios que cuando te fueras de aquí fuera para tu casa", expresó.

Según contó, Loida también estaba emocionada por el cambio de vivienda y le respondió que prefería escribirle en lugar de enviarle una nota de voz para evitar llorar.

"Te estoy escribiendo porque si te pongo una nota de voz me voy a ir en llanto", recordó que le dijo su hermana.

Esa noche tenían previsto encontrarse, debido a que Loida regresaría al antiguo edificio para recoger algunas pertenencias y visitar a su madre, quien también vive en el mismo sector. Sin embargo, no pudieron verse porque Kenia todavía no había regresado del trabajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/07/whatsapp-image-2026-11-07-at-55218-pm-1-387fd0e4.jpeg Doctora Loida Díaz Lima. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/07/whatsapp-image-2026-11-07-at-55219-pm-43d10424.jpeg Fachada del condominio Andares del Mirador, en la avenida Independencia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/07/whatsapp-image-2026-11-07-at-55218-pm-3-c5f7da98.jpeg Los niños, de 12 y 7 años, permanecen en cuidados intesivos con quemaduras de hasta tercer grado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/07/whatsapp-image-2026-11-07-at-55218-pm-58554c77.jpeg Familares de Loida apostados en el hospital. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

La explosión ocurrió la mañana siguiente

Alrededor de las 8:30 de la mañana del viernes, Kenia recibió una llamada de un número desconocido. Era un vecino del nuevo residencial de su hermana, quien le informó que había ocurrido un accidente.

"Escucho detrás los gritos de mi hermana, la voz de mi hermana gritando por sus hijos, y pregunto qué pasó. Él me dice: 'Ocurrió un accidente'. Y le pregunto por los niños, me dicen: 'Ellos están con vida'", relató.

La mujer se trasladó inmediatamente al residencial, donde encontró tres unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y una unidad de bomberos.

Al acercarse a una de las ambulancias, encontró a su hermana y a sus dos sobrinos con quemaduras que, según describió, se extendían desde la cabeza hasta los pies.

"Estaban ahí totalmente quemados. Desde los cabellos hasta los pies", manifestó.

Los tres permanecían conscientes, aunque desesperados por las lesiones sufridas.

"Titi, el bebedero explotó"

Kenia explicó que, durante el traslado al hospital, acompañó a su sobrino Evans en una de las ambulancias, mientras Loida se trasladaba con su hija menor.

Durante el recorrido intentó conversar con el niño para mantenerlo despierto y conocer lo sucedido.

"Titi, el bebedero explotó", recordó que le dijo su sobrino.

De acuerdo con las informaciones preliminares que recibió la familia, la explosión pudo haberse originado por una acumulación de gas en el apartamento, debido a que las tuberías correspondientes a una lavadora y un calentador aparentemente no tenían tapas de seguridad.

Kenia presume que el contacto eléctrico al conectar el bebedero provocó la explosión. No obstante, las autoridades todavía no han establecido oficialmente las causas del incidente.

La mujer indicó que personal de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), especialistas en explosivos y miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron levantamientos en el inmueble.

La fuerza de la explosión desprendió la puerta principal, los ventanales y los cristales del balcón. También ocasionó daños en las paredes y en las pertenencias que la familia todavía mantenía guardadas en cajas por la reciente mudanza.

"Ahí están las cajas, que estaban en cajas todavía, las pertenencias. Eso está desbaratado, desmenuzado", describió.

Madre e hijos permanecen en estado delicado

La hermana de Loida explicó que los tres afectados permanecen bajo vigilancia médica especializada debido a las quemaduras sufridas.

Indicó que su hermana se encuentra más estable que los niños, aunque continúa ingresada en cuidados intensivos.

"Ahora ella está más estable que los niños. Con quemaduras totalmente completas. También está en cuidados intensivos", señaló.

En el caso de Evans, explicó que los médicos procedieron a intubarlo debido a la gravedad de sus lesiones.

Kenia destacó las atenciones ofrecidas por el personal médico de los hospitales Luis Eduardo Aybar y Robert Reid Cabral, donde los pacientes permanecen ingresados.

Asimismo, informó que el esposo de Loida, quien se encontraba en Estados Unidos cuando ocurrió la explosión, regresó al país durante la madrugada del sábado.

La familia, que apenas unas horas antes celebraba la mudanza a su nuevo hogar, permanece ahora pendiente de la evolución médica de la doctora y sus dos hijos.

Kenia, mientras espera que las investigaciones permitan esclarecer las causas de la explosión, aseguró que demandarán.