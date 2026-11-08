Abinader anuncia obras hospitalarias y viales en la provincia Monseñor Nouel

El presidente Luis Abinader anunció varias intervenciones para la provincia Monseñor Nouel. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ. )

El presidente Luis Abinader anunció varias intervenciones en los sectores salud, infraestructura vial y drenaje pluvial para la provincia Monseñor Nouel, entre ellas la ampliación del hospital Pedro Emilio de Marchena, la conversión del José Columna en un centro materno infantil y mejoras en el acceso al municipio de Bonao.

En materia de salud, el mandatario informó que durante este mes saldrán las adjudicaciones para ampliar el hospital provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena, con nuevas habitaciones y unidades de cuidados intensivos (UCI), debido a la demanda de esos servicios.

"Este mes salen las adjudicaciones de ampliación del hospital Marchena en términos de nuevas habitaciones y de UCIs que ya son necesarias", expresó Abinader. Para esa intervención se contempla una inversión de RD$210 millones.

También anunció la conversión del hospital José Columna, antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS), en un centro materno infantil, proyecto que cuenta con un presupuesto de RD$299 millones, más los recursos correspondientes al equipamiento.

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El presidente recordó que durante su gestión fueron reconstruidos los hospitales de Maimón y Piedra Blanca, además de concluir trabajos que estaban pendientes en el hospital Marchena. Consideró que las intervenciones anunciadas permitirán completar las mejoras en la red hospitalaria de la provincia.

Mejoras en la entrada de Bonao

En cuanto a las obras viales, Abinader informó que el Gobierno trabaja en la liberación de terrenos para mejorar la entrada de Bonao desde la carretera Duarte, proceso que incluye la expropiación de aproximadamente 14 viviendas y dos establecimientos comerciales.

"Ya se está expropiando unas 14 viviendas y dos negocios para mejorar la entrada y disminuir los accidentes", indicó.

El mandatario explicó que conversó sobre el proyecto con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y que los trabajos serán ejecutados a través de RD Vial, por lo que no tendrán que pasar por un proceso de licitación.

Asimismo, anunció que la avenida La Hortensia y el sistema de drenaje de esa parte del centro de Bonao entrarían en proceso de licitación la semana siguiente a su declaración.

"Lo que sí entra la semana que viene en licitación es la avenida La Hortensia y el drenaje de esa parte central de Bonao", expresó.

El gobernante reconoció que existen otras necesidades de infraestructura en la provincia, pero señaló que la disponibilidad de recursos está condicionada por los subsidios que el Gobierno destina a mitigar los efectos del aumento de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional.

Atención a niños con necesidades especiales

Durante su intervención, Abinader también se refirió a la Unidad de Intervención Territorial (UIT), un servicio creado por el Gobierno para acompañar a las familias con niños con necesidades especiales.

Indicó que la unidad que se construye en la provincia podría estar lista en un plazo de un mes a mes y medio, y pidió a los funcionarios dar seguimiento a los trabajos para que entre en funcionamiento antes de finalizar el año.

Explicó que el propósito es establecer unidades regionales y locales que permitan ofrecer atención y apoyo a las familias que tienen niños en condiciones especiales.

El presidente Luis Abinader hizo estos anuncios durante el acto de inauguración del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en Bonao, una infraestructura habilitada en las instalaciones del antiguo hospital provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena, que alojará 33 instituciones públicas.

En esa actividad, el mandatario destacó que el complejo funcionará bajo el modelo de una sola parada para facilitar las gestiones de los ciudadanos.