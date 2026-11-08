Apresan a 13 dominicanos por agredir a agentes de Migración y obstaculizar operativo en Mao
Los detenidos serán sometidos a la justicia por su participación en un incidente que permitió la fuga de tres haitianos indocumentados durante un operativo en una obra en construcción
La Dirección General de Migración (DGM) informó que apresó a 13 dominicanos que serán sometidos a la justicia por presuntamente agredir a tres agentes de esa institución y obstaculizar un operativo de interdicción migratoria realizado en una obra en construcción, en Mao, provincia Valverde.
El incidente ocurrió en una edificación ubicada en la calle Monseñor Tomás Abreu, donde los agentes habían retenido a seis ciudadanos haitianos que se encontraban en condición migratoria irregular.
De acuerdo con el organismo, durante el operativo un grupo de dominicanos intervino de manera violenta y bloqueó el paso del camión oficial mediante el uso de maquinaria pesada, situación que permitió la fuga de tres de los extranjeros retenidos.
Migración someterá a dominicano detenido por transportar a cinco haitianos indocumentados
Detalles del operativo
- La institución indicó que los tres haitianos que permanecieron bajo custodia serán deportados en las próximas horas, debido a que no contaban con la documentación requerida para permanecer en el territorio dominicano.
La DGM señaló que los 13 detenidos deberán responder ante el Ministerio Público y los tribunales por las agresiones contra los agentes y la obstrucción de las labores de las autoridades.
La entidad indicó que estos hechos están contemplados en la Ley 285-04, sobre Migración, y el Código Penal Dominicano.
El organismo aseguró que continuará desarrollando los operativos de control migratorio conforme a las disposiciones legales vigentes.